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В ГД внесут проект о штрафах за нарушения в обращении с животными

В ГД внесут проект о штрафах за нарушения в обращении с животными - 09.07.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о штрафах за нарушения в обращении с животными

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T01:19+0300

2025-07-09T01:19+0300

2025-07-09T01:19+0300

общество

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается усилить ответственность за нарушения в обращении с животными в цирках, зоопарках, дельфинариях и других культурно-зрелищных мероприятиях, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается изменить наказание за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, а также за осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии либо с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией", - сообщается в пояснительной записке к проекту. За несоблюдение требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях предлагаются следующие штрафы: для граждан - от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, за работу без лицензии или с нарушением ее условий в зоопарках, цирках, дельфинариях и подобных учреждениях штрафы для должностных лиц предусматриваются в размере 50-100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей. "В 2023 и 2024 годах в России зафиксировано более 1300 нарушений, связанных с обращением с животными. Особое внимание следует уделить передвижным циркам. Их сложно контролировать из-за постоянных перемещений. Уверен, что новые меры помогут воспитать ответственное отношение к животным и улучшить их условия содержания", - сказал Гусев РИА Новости.

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общество