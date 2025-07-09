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В ГД внесут проект о штрафах для мигрантов за мелкое хулиганство

В ГД внесут проект о штрафах для мигрантов за мелкое хулиганство - 09.07.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о штрафах для мигрантов за мелкое хулиганство

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для мигрантов за... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T04:20+0300

2025-07-09T04:20+0300

2025-07-09T04:20+0300

общество

москва

сергей миронов

госдума

росгвардия

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для мигрантов за мелкое хулиганство, в том числе их предлагается выдворять из страны, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "В целях повышения ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства за мелкое хулиганство законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие: установление повышенного административного штрафа за мелкое хулиганство для иностранных граждан и лиц без гражданства; возможность применения дополнительной меры административного воздействия: выдворения за пределы Российской Федерации в случае систематических нарушений", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается увеличить штрафные санкции для мигрантов за мелкое хулиганство. По его словам, таким правонарушением может быть нарушение общественного порядка с нецензурной бранью, оскорбительное приставание к гражданам, повреждение чужого имущества, а также к мелкому хулиганству относится распространение интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. Он уточнил, что за нарушение общественного порядка с использованием "русского мата" мигрантов предлагается штрафовать на 5 – 10 тысяч рублей, а не на одну тысячу, как сейчас, а если иностранного гражданина задержали за нарушение общественного порядка, и он отказался подчиняться законному требованию представителя власти – полицейскому или сотруднику Росгвардии, то максимальный штраф должен составить 25 тысяч рублей (вместо 2,5 тысячи рублей). "Наш законопроект предусматривает разные виды наказания – штрафы 100 тысяч, 200 тысяч рублей, административный арест на 15 суток. Но главное наказание – это выдворение из страны, и в нашем законопроекте оно предусматривается за любое мелкое хулиганство", – отметил политик. Лидер СРЗП указал на увеличение административных дел о мелком хулиганстве. "В Москве, например, в первом полугодии прошлого года их число выросло вдвое, до 270 тысяч. Из них 78 процентов возбуждались в отношении мигрантов, а ведь именно мелкое хулиганство часто приводит к серьёзным последствиям, и именно с него начинаются уголовные преступления в отношении российских граждан", – добавил парламентарий. Миронов сообщил, что депутаты думской фракции "Справедливая Россия - За правду" будут настаивать и добиваться ужесточения административной ответственности для мигрантов, что позволит повысить уровень безопасности в России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , москва, сергей миронов, госдума, росгвардия