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В ГД оценили признание Йельского университета нежелательной организацией
В ГД оценили признание Йельского университета нежелательной организацией - 09.07.2025, ПРАЙМ
В ГД оценили признание Йельского университета нежелательной организацией
Депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя признание Йельского университета* нежелательной организацией в РФ, заявил, что "зачистка" продолжится и следующими... | 09.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя признание Йельского университета* нежелательной организацией в РФ, заявил, что "зачистка" продолжится и следующими могут стать, в том числе, Гарвард и Оксфорд.Генпрокуратура России признала Йельский университет* нежелательной организацией. На базе университета функционирует Школа международных отношений, которая фактически занимается обучением оппозиционных лидеров иностранных государств, отметили ранее в ведомстве."Мы давно говорили: образовательные структуры США и Великобритании — это инструмент мягкой силы, разведки и вербовки. Теперь это признано официально. Это победа... Продолжим зачистку: за Йелем* — университеты Англии и США, включая Лондонскую школу экономики, Гарвард и Оксфорд", - написал Луговой в своем Telegram-канале.Депутат добавил, что в отношении Йельского университета* принято принципиальное решение в деле защиты суверенитета РФ."На базе Йеля* действует Школа международных отношений имени Джексона — настоящий инкубатор "глобальных лидеров", которых потом используют как агентов давления и цветных сценариев. Среди выпускников — Навальный, Волков, Бирюкова, видные функционеры ФБК**, признанного в России экстремистской организацией", - добавил парламентарий.По мнению Лугового, Йель* — это системный центр деструктивного влияния, где образование "лишь ширма".* признано в России нежелательной организацией** Экстремистская организация, запрещенная в России.
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В ГД оценили признание Йельского университета нежелательной организацией
Депутат Госдумы Луговой: за Йелем могут последовать Гарвард и Оксфорд
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя признание Йельского университета* нежелательной организацией в РФ, заявил, что "зачистка" продолжится и следующими могут стать, в том числе, Гарвард и Оксфорд.
Генпрокуратура России признала Йельский университет* нежелательной организацией. На базе университета функционирует Школа международных отношений, которая фактически занимается обучением оппозиционных лидеров иностранных государств, отметили ранее в ведомстве.
"Мы давно говорили: образовательные структуры США и Великобритании — это инструмент мягкой силы, разведки и вербовки. Теперь это признано официально. Это победа... Продолжим зачистку: за Йелем* — университеты Англии и США, включая Лондонскую школу экономики, Гарвард и Оксфорд", - написал Луговой в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что в отношении Йельского университета* принято принципиальное решение в деле защиты суверенитета РФ.
"На базе Йеля* действует Школа международных отношений имени Джексона — настоящий инкубатор "глобальных лидеров", которых потом используют как агентов давления и цветных сценариев. Среди выпускников — Навальный, Волков, Бирюкова, видные функционеры ФБК**, признанного в России экстремистской организацией", - добавил парламентарий.
По мнению Лугового, Йель* — это системный центр деструктивного влияния, где образование "лишь ширма".
* признано в России нежелательной организацией
** Экстремистская организация, запрещенная в России.
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