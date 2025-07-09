https://1prime.ru/20250709/gd-859317797.html

В ГД оценили признание Йельского университета нежелательной организацией

В ГД оценили признание Йельского университета нежелательной организацией - 09.07.2025, ПРАЙМ

В ГД оценили признание Йельского университета нежелательной организацией

Депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя признание Йельского университета* нежелательной организацией в РФ, заявил, что "зачистка" продолжится и следующими... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T10:53+0300

2025-07-09T10:53+0300

2025-07-09T10:53+0300

политика

общество

рф

сша

великобритания

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя признание Йельского университета* нежелательной организацией в РФ, заявил, что "зачистка" продолжится и следующими могут стать, в том числе, Гарвард и Оксфорд.Генпрокуратура России признала Йельский университет* нежелательной организацией. На базе университета функционирует Школа международных отношений, которая фактически занимается обучением оппозиционных лидеров иностранных государств, отметили ранее в ведомстве."Мы давно говорили: образовательные структуры США и Великобритании — это инструмент мягкой силы, разведки и вербовки. Теперь это признано официально. Это победа... Продолжим зачистку: за Йелем* — университеты Англии и США, включая Лондонскую школу экономики, Гарвард и Оксфорд", - написал Луговой в своем Telegram-канале.Депутат добавил, что в отношении Йельского университета* принято принципиальное решение в деле защиты суверенитета РФ."На базе Йеля* действует Школа международных отношений имени Джексона — настоящий инкубатор "глобальных лидеров", которых потом используют как агентов давления и цветных сценариев. Среди выпускников — Навальный, Волков, Бирюкова, видные функционеры ФБК**, признанного в России экстремистской организацией", - добавил парламентарий.По мнению Лугового, Йель* — это системный центр деструктивного влияния, где образование "лишь ширма".* признано в России нежелательной организацией** Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://1prime.ru/20250530/bloomberg-858057474.html

рф

сша

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, сша, великобритания, госдума