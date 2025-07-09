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"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Геленджик
"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Геленджик - 09.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Геленджик
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик, следует из данных сайта авиакомпании, с которыми ознакомились РИА Новости. | 09.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" открыл продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик, следует из данных сайта авиакомпании, с которыми ознакомились РИА Новости. Рейсы будут выполняться на Airbus A320 из "Шереметьево".Время в пути составит 4 часа 5 минут, обратно — 3 часа 55 минут. Стоимость билетов начинается от 17,8 тысячи рублей.Как сообщала Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.Из Москвы 18 июля самолет вылетит в 11:20, из Геленджика — в 16:25.Геленджик в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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общество , геленджик, москва, элиста, росавиация, аэрофлот, a320neo, туризм
Общество , Геленджик, МОСКВА, Элиста, Росавиация, Аэрофлот, A320neo, Туризм
"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Геленджик
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" открыл продажи билетов на рейсы из Москвы в Геленджик, следует из данных сайта авиакомпании, с которыми ознакомились РИА Новости.
Рейсы будут выполняться на Airbus A320 из "Шереметьево".
Время в пути составит 4 часа 5 минут, обратно — 3 часа 55 минут. Стоимость билетов начинается от 17,8 тысячи рублей.
Как сообщала Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.
Из Москвы 18 июля самолет вылетит в 11:20, из Геленджика — в 16:25.
Геленджик в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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