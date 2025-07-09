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Бурейская ГЭС впервые после паводка начала холостые сбросы воды

Бурейская ГЭС впервые после паводка начала холостые сбросы воды - 09.07.2025, ПРАЙМ

Бурейская ГЭС впервые после паводка начала холостые сбросы воды

Бурейская ГЭС в Амурской области впервые после паводка 2022 года начала холостые сбросы воды для поддержания противопаводкой емкости Бурейского водохранилища,... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T05:08+0300

2025-07-09T05:08+0300

2025-07-09T05:08+0300

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амур

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июл – ПРАЙМ. Бурейская ГЭС в Амурской области впервые после паводка 2022 года начала холостые сбросы воды для поддержания противопаводкой емкости Бурейского водохранилища, сообщает гидроэлектростанция. "Бурейская ГЭС начала транзитный пропуск стока реки Бурея через водосливную часть плотины. Последний раз затворы поверхностного эксплуатационного водосброса открывались для пропуска паводка в 2022 году. Последующие два года характеризовались как маловодные, холостые сбросы воды на Бурейской ГЭС не проводились", - говорится в Telegram-канале ГЭС. Станция увеличила расходы воды больше чем в три раза – с 950 до 3000 кубометров в секунду. Открыты семь затворов. Новый режим работы установило Амурское бассейновое водное управление. Это необходимо для поддержания противопаводкой емкости Бурейского водохранилища. При этом отмечается, что установленный режим работы станции не представляет угрозы для нижележащих поселений и не скажется негативным образом на паводковой ситуации в бассейне реки Амур. По данным на 7 июля, которые приводит станция, уровень верхнего бьефа Бурейской ГЭС достиг отметки 251 метр, нормальный подпорный уровень при этом составляет 256 метров. В июне среднемесячный приток воды в Бурейское водохранилище составил 1775 кубометров в секунду, при норме 1556 кубометров в секунду. По прогнозам, он увеличится до 5000-6000 м3/с. За последний месяц средний уровень водохранилища повысился от минимальной отметки на 15,2 метра, что 4 метра больше уровня наполнения аналогичного периода прошлого года. Водохранилище заполнено на 74% полезного объема, отмечается в сообщении ГЭС.

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общество , амурская область, амур