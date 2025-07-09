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Амурский ГХК завершает пятилетнюю кампанию по доставке оборудования по воде

Амурский ГХК завершает пятилетнюю кампанию по доставке оборудования по воде - 09.07.2025, ПРАЙМ

Амурский ГХК завершает пятилетнюю кампанию по доставке оборудования по воде

Амурский газохимический комплекс (АГХК), который строится вблизи города Свободный в Приамурье, этим летом завершает пятилетнюю кампанию по доставке... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T07:46+0300

2025-07-09T07:46+0300

2025-07-09T07:46+0300

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июл - ПРАЙМ. Амурский газохимический комплекс (АГХК), который строится вблизи города Свободный в Приамурье, этим летом завершает пятилетнюю кампанию по доставке крупногабаритного оборудования по воде, сообщает пресс-служба АГХК. "Навигацией 2025 года планируется завершить кампанию по доставке крупногабаритного и тяжеловесного оборудования для Амурского ГХК, которая стартовала в 2021 году. Планируем доставить 57 единиц общим весом около 2200 тонн. Все агрегаты предназначены для установки производства полипропилена будущего комплекса", - приводятся в сообщении слова менеджера по транспортировке крупнотоннажных грузов АГХК Устима Довбуша. Грузы доставляют из КНР через российский морской порт Де-Кастри, а также речной порт Благовещенск - Хэйхэ. Далее баржи буксируют их по рекам Амур и Зея до причала вблизи города Свободный. В первой партии в этом году прибыли технологические емкости, конденсаторы, скрубберы и аппараты для осушки и очистки полипропилена от остатков углеводородов. Как уточнили РИА новости в АГКХ, всего за период с 2021 по 2024 годы (включительно) было доставлено около 35 тысяч тонн крупногабаритного и тяжеловесного оборудования, предназначенного для установок пиролиза и полиэтилена. По данным предприятия, готовность Амурского ГХК на конец июня составляет 82%. В состав комплекса входят 4 линии производства полиэтилена высокой плотности: три газофазным методом, одна - суспензионным, а также линия производства полипропилена. Мощность будущего комплекса составит 2,3 млн тонн в год полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. В 2026 году планируется получить первый полиэтилен, в 2027 году - полипропилен. Продукция будет поставляться не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

приамурье

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