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Голикова рассказала об увеличении "детского бюджета" - 09.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Голикова рассказала об увеличении "детского бюджета"
Голикова рассказала об увеличении "детского бюджета" - 09.07.2025, ПРАЙМ
Голикова рассказала об увеличении "детского бюджета"
Консолидированный "детский бюджет" увеличен в 3,1 раза с 2016 года, он составил 9,4 триллиона рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T11:00+0300
2025-07-09T11:00+0300
экономика
общество
рф
татьяна голикова
валентина матвиенко
единая россия
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Консолидированный "детский бюджет" увеличен в 3,1 раза с 2016 года, он составил 9,4 триллиона рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Вместе с министерством финансов регулярно ведем мониторинг так называемого "детского бюджета"... С 2016 года консолидированный детский бюджет вырос в 3,1 раза - до 9,4 триллиона рублей", - сказала Голикова на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме. Она отметила, что за эти годы увеличились и федеральные расходы детского бюджета - всего в 5,8 раза до 3,2 триллиона рублей. В октябре прошлого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что совокупный "детский бюджет" на ближайшие три года составит около десяти триллионов рублей.
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общество , рф, татьяна голикова, валентина матвиенко, единая россия, госдума
Экономика, Общество , РФ, Татьяна Голикова, Валентина Матвиенко, Единая Россия, Госдума
11:00 09.07.2025
 
Голикова рассказала об увеличении "детского бюджета"

Голикова: консолидированный "детский бюджет" вырос в 3,1 раза с 2016 года

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание c вице-премьерами РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание c вице-премьерами РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Консолидированный "детский бюджет" увеличен в 3,1 раза с 2016 года, он составил 9,4 триллиона рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Вместе с министерством финансов регулярно ведем мониторинг так называемого "детского бюджета"... С 2016 года консолидированный детский бюджет вырос в 3,1 раза - до 9,4 триллиона рублей", - сказала Голикова на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.
Она отметила, что за эти годы увеличились и федеральные расходы детского бюджета - всего в 5,8 раза до 3,2 триллиона рублей.
В октябре прошлого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что совокупный "детский бюджет" на ближайшие три года составит около десяти триллионов рублей.
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