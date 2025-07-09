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Голикова рассказала об увеличении "детского бюджета"

Голикова рассказала об увеличении "детского бюджета" - 09.07.2025, ПРАЙМ

Голикова рассказала об увеличении "детского бюджета"

Консолидированный "детский бюджет" увеличен в 3,1 раза с 2016 года, он составил 9,4 триллиона рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T11:00+0300

2025-07-09T11:00+0300

2025-07-09T11:00+0300

экономика

общество

рф

татьяна голикова

валентина матвиенко

единая россия

госдума

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Консолидированный "детский бюджет" увеличен в 3,1 раза с 2016 года, он составил 9,4 триллиона рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Вместе с министерством финансов регулярно ведем мониторинг так называемого "детского бюджета"... С 2016 года консолидированный детский бюджет вырос в 3,1 раза - до 9,4 триллиона рублей", - сказала Голикова на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме. Она отметила, что за эти годы увеличились и федеральные расходы детского бюджета - всего в 5,8 раза до 3,2 триллиона рублей. В октябре прошлого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что совокупный "детский бюджет" на ближайшие три года составит около десяти триллионов рублей.

https://1prime.ru/20250616/golikova-858522667.html

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общество , рф, татьяна голикова, валентина матвиенко, единая россия, госдума