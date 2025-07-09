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Госдума приняла в I чтении законопроект о платформенной экономике

Госдума приняла в I чтении законопроект о платформенной экономике - 09.07.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении законопроект о платформенной экономике

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике, который регулирует деятельность посреднических цифровых платформ в РФ. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T14:08+0300

2025-07-09T14:08+0300

2025-07-09T14:08+0300

экономика

рф

максим решетников

госдума

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике, который регулирует деятельность посреднических цифровых платформ в РФ. На подачу поправок к нему отводится пять дней. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025 в июне, попросил Госдуму ускорить принятие данного законопроекта. Глава государства подчеркнул, что необходимо создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться и конкурировать с международными гигантами. "Платформенная экономика – это один из самых быстро растущих на сегодня секторов экономики. За четыре года объем продаж в интернете вырос в четыре раза, доля в розничных продажах увеличилась до 15%. Только за прошлый год число заказов, которые выполнили маркетплейсы, превысило 6 миллиардов", - сообщил на заседании Госдумы министр экономического развития РФ Максим Решетников. Законопроект регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность проведения оплаты за товары, работы или услуги. Среди ключевых мер - обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через единую систему идентификации и аутентификации и госреестры перед допуском на платформу, а также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность для связи с поставщиками. Одновременно вводится запрет на манипуляции с пользовательской выдачей. Так, если покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая "рекламные" позиции. К продаже на маркетплейсах не будут допускаться товары, обращение которых запрещено. Также устанавливается порядок применения скидок за счет продавца: они могут предоставляться только с согласия продавца, и платформа обязательно должна его об этом уведомить. Кроме того, в договорах с партнерами будут прописаны исчерпывающий перечень и основания санкций за нарушение договора, порядок доступа к информации о принципах формирования рейтинга, ранжирования поисковой выдачи и др. Причем санкции в отношении продавцов должны быть обоснованы, а уведомление о них направлено не позднее чем за три дня до применения. А об изменении существенных условий договора платформа должна уведомить за 45 дней. При этом вводится обязательная система досудебного разрешения споров (рассмотрения жалоб). В рамках нового регулирования уточнены критерии, при соблюдении которых отношения между платформой, заказчиком и исполнителем признаются гражданско-правовыми. В их числе отсутствие графика работы, право исполнителя отказаться от заказа и запрет на привлечение третьих лиц при исполнении заказа. При этом платформы получают возможность софинансировать социальные и пенсионные продукты для исполнителей. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

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рф, максим решетников, госдума