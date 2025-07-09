https://1prime.ru/20250709/gosduma--859333624.html

Госдума приняла закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2024 год

Госдума приняла закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2024 год - 09.07.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2024 год

Госдума приняла закон об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ за 2024 год. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T16:34+0300

2025-07-09T16:34+0300

2025-07-09T16:34+0300

экономика

общество

рф

лнр

херсонская область

госдума

фомс

фонд пенсионного и социального страхования

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ за 2024 год. Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета Соцфонда за прошлый год по доходам в сумме 16,831 триллиона рублей (или 105,1% от утвержденного законом о его бюджете объема доходов), по расходам - 16,276 триллиона рублей (или 96,1% от утвержденной сводной бюджетной росписи). Таким образом, по итогам года образовался профицит бюджета фонда в сумме около 555 миллиардов рублей. В 2024 году в бюджет Соцфонда поступили межбюджетные трансферты из федерального бюджета в объеме около 5,48 триллиона рублей, из региональных бюджетов - 347,778 миллиарда рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) - 166,944 миллиарда рублей. Из общей суммы межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета, на финансирование выплаты страховых пенсий перечислено около 1,38 триллиона рублей, что составило 79,7% от бюджетных назначений. Средства этих трансфертов направлялись также на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению (862,9 миллиарда рублей), ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (805,2 миллиарда рублей), предоставление материнского (семейного) капитала (464,1 миллиарда рублей) и другие цели. Трансферты из региональных бюджетов направлены на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет (1,7 миллиона рублей), ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (315,7 миллиардов рублей), пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты, предусмотренные законодательством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (30,7 миллиарда рублей) и некоторые другие цели. А большая часть трансферов из бюджета ФОМС использовались на осуществление специальной социальной выплаты отдельным категориям медработников (158,1 миллиарда рублей). "Утверждение отчета об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования – это не просто подведение итогов, а подтверждение стабильности всей системы социальной поддержки граждан. В 2024 году, несмотря на экономические вызовы, нам удалось не только выполнить все обязательства перед пенсионерами и льготниками, но и сформировать профицит бюджета фонда. Это результат взвешенной финансовой политики и эффективного управления средствами", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

https://1prime.ru/20250707/gosduma-859248947.html

рф

лнр

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, лнр, херсонская область, госдума, фомс, фонд пенсионного и социального страхования