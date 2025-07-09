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Госдума рассмотрит законопроект об исполнении бюджета за 2024 год
Госдума рассмотрит законопроект об исполнении бюджета за 2024 год - 09.07.2025, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит законопроект об исполнении бюджета за 2024 год
Госдума в среду рассмотрит законопроект об исполнении федерального бюджета за 2024 год, который представит министр финансов РФ Антон Силуанов. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T00:19+0300
2025-07-09T00:19+0300
2025-07-09T00:19+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит законопроект об исполнении федерального бюджета за 2024 год, который представит министр финансов РФ Антон Силуанов.
Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к утвержденным ранее законом о бюджете), по расходам – 40,18 триллиона рублей (108,1%). Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2% в 2024 году с 16,5% в 2023 году, расходы – до 20% с 18,3%, а дефицит бюджета снизился до 1,7% с 1,8% ВВП.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник рекомендовал принять закон об исполнении бюджета за прошлый год. В заключении комитета отмечается, что "проводившаяся взвешенная бюджетная политика позволила профинансировать приоритетные направления, не приводя к дестабилизации макроэкономической стабильности страны и обеспечив безопасный уровень государственного долга (14,4% ВВП в 2024 году по сравнению с 14,5% в 2023 году)".
Это оказывало влияние на сдерживание инфляционных процессов, укрепление финансового суверенитета и повышение устойчивости экономики в средне-долгосрочной перспективе, считает комитет. А рост заработной платы и доходов населения, по мнению бюджетного комитета, "позволили снизить в 2024 году уровень бедности до минимального значения (7,2%)".
При этом "актуальной оставалась проблема ускорения инфляции", что указывает на важность проводимой совместной работы правительства и Банка России по ее сдерживанию при одновременном выходе на траекторию устойчивого экономического роста в условиях постепенного снижения значимости нефтегазового сектора в мировой экономике, указывается в заключении комитета.
Кроме того, Госдума рассмотрит законопроекты об исполнении бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2024 год, принятие которых также поддерживается бюджетным комитетом.
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Госдума рассмотрит законопроект об исполнении бюджета за 2024 год
Госдума рассмотрит законопроект об исполнении бюджета за 2024 год
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит законопроект об исполнении федерального бюджета за 2024 год, который представит министр финансов РФ Антон Силуанов.
Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к утвержденным ранее законом о бюджете), по расходам – 40,18 триллиона рублей (108,1%). Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2% в 2024 году с 16,5% в 2023 году, расходы – до 20% с 18,3%, а дефицит бюджета снизился до 1,7% с 1,8% ВВП.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник рекомендовал принять закон об исполнении бюджета за прошлый год. В заключении комитета отмечается, что "проводившаяся взвешенная бюджетная политика позволила профинансировать приоритетные направления, не приводя к дестабилизации макроэкономической стабильности страны и обеспечив безопасный уровень государственного долга (14,4% ВВП в 2024 году по сравнению с 14,5% в 2023 году)".
Это оказывало влияние на сдерживание инфляционных процессов, укрепление финансового суверенитета и повышение устойчивости экономики в средне-долгосрочной перспективе, считает комитет. А рост заработной платы и доходов населения, по мнению бюджетного комитета, "позволили снизить в 2024 году уровень бедности до минимального значения (7,2%)".
При этом "актуальной оставалась проблема ускорения инфляции", что указывает на важность проводимой совместной работы правительства и Банка России по ее сдерживанию при одновременном выходе на траекторию устойчивого экономического роста в условиях постепенного снижения значимости нефтегазового сектора в мировой экономике, указывается в заключении комитета.
Кроме того, Госдума рассмотрит законопроекты об исполнении бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2024 год, принятие которых также поддерживается бюджетным комитетом.