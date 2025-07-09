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Госдума рассмотрит законопроект о платформенной экономике - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Госдума рассмотрит законопроект о платформенной экономике
Госдума рассмотрит законопроект о платформенной экономике - 09.07.2025, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит законопроект о платформенной экономике
Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о платформенной экономике, регулирующий деятельность посреднических цифровых платформ в РФ, который... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T00:22+0300
2025-07-09T00:22+0300
общество
рф
максим решетников
владимир путин
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о платформенной экономике, регулирующий деятельность посреднических цифровых платформ в РФ, который представит глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025 в июне, попросил Госдуму ускорить принятие данного законопроекта. Глава государства подчеркнул, что необходимо создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами. Электронная торговля растет, причем все больший спрос набирают маркетплейсы и сервисы, позволяющие в удобном формате заказывать и оплачивать товары и услуги, говорил в прошлый четверг на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. Поэтому важно сформировать прозрачную и эффективную нормативную базу для динамичного развития этого сегмента, а главное - защитить интересы как людей, использующих подобные онлайн-площадки, так и предпринимателей, которые реализуют через них свою продукцию, считает премьер. Законопроект регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность проведения оплаты за товары, работы или услуги. Среди ключевых мер - обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через единую систему идентификации и аутентификации и госреестры перед допуском на платформу, а также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность для связи с поставщиками. Одновременно вводится запрет на манипуляции с пользовательской выдачей. Так, если покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая "рекламные" позиции. К продаже на маркетплейсах не будут допускаться товары, обращение которых запрещено. Также устанавливается порядок применения скидок за счет продавца: они могут предоставляться только с согласия продавца, и платформа обязательно должна его об этом уведомить. В первом чтении также планируется рассмотреть законопроект, вносящий сопутствующие изменения в отдельные законодательные акты, в том числе в части обязанностей операторов посреднических цифровых платформ и продавцов на них.
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192
40
192
40
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4.7
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общество , рф, максим решетников, владимир путин, михаил мишустин, госдума
Общество , РФ, Максим Решетников, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума
00:22 09.07.2025
 
Госдума рассмотрит законопроект о платформенной экономике

Госдума рассмотрит в I чтении законопроект о платформенной экономике

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о платформенной экономике, регулирующий деятельность посреднических цифровых платформ в РФ, который представит глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025 в июне, попросил Госдуму ускорить принятие данного законопроекта. Глава государства подчеркнул, что необходимо создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами.
Электронная торговля растет, причем все больший спрос набирают маркетплейсы и сервисы, позволяющие в удобном формате заказывать и оплачивать товары и услуги, говорил в прошлый четверг на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. Поэтому важно сформировать прозрачную и эффективную нормативную базу для динамичного развития этого сегмента, а главное - защитить интересы как людей, использующих подобные онлайн-площадки, так и предпринимателей, которые реализуют через них свою продукцию, считает премьер.
Законопроект регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность проведения оплаты за товары, работы или услуги. Среди ключевых мер - обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через единую систему идентификации и аутентификации и госреестры перед допуском на платформу, а также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность для связи с поставщиками.
Одновременно вводится запрет на манипуляции с пользовательской выдачей. Так, если покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая "рекламные" позиции. К продаже на маркетплейсах не будут допускаться товары, обращение которых запрещено. Также устанавливается порядок применения скидок за счет продавца: они могут предоставляться только с согласия продавца, и платформа обязательно должна его об этом уведомить.
В первом чтении также планируется рассмотреть законопроект, вносящий сопутствующие изменения в отдельные законодательные акты, в том числе в части обязанностей операторов посреднических цифровых платформ и продавцов на них.
 
ОбществоРФМаксим РешетниковВладимир ПутинМихаил МишустинГосдума
 
 
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