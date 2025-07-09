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Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета России за 2024 год

Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета России за 2024 год - 09.07.2025, ПРАЙМ

Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета России за 2024 год

Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T15:40+0300

2025-07-09T15:40+0300

2025-07-09T15:40+0300

экономика

общество

антон силуанов

госдума

фнб

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год. Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к утвержденным ранее законом о бюджете), по расходам – 40,18 триллиона рублей (108,1%). Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2% в 2024 году с 16,5% в 2023 году, расходы – до 20% с 18,3%, а дефицит бюджета снизился до 1,7% с 1,8% ВВП. "Большая часть дополнительных доходов поступила от ненефтегазовой экономики, что важно, и обусловлена ростом оборотных налогов на фоне роста объемов производства и импорта продукции. Выросли и нефтегазовые доходы в связи с изменением конъюнктуры цен на энергоресурсы", - заявил на заседании Госдумы министр финансов РФ Антон Силуанов. При этом он считает важным, что часть нефтегазовых доходов в сумме 1,3 триллиона рублей пополнила Фонд национального благосостояния (ФНБ). В абсолютном выражении доходы бюджета за 2024 год по сравнению с предыдущим годом увеличились на 7,58 триллиона рублей, в том числе за счет роста ненефтегазовых доходов на 5,27 триллиона рублей, нефтегазовых - на 2,31 триллиона рублей. А объем средств ФНБ на 1 января 2025 года составил около 11,88 триллиона рублей. Из федерального бюджета в прошлом году были предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ в сумме 3,653 триллиона (99,1% от уточненной росписи бюджета), бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ – 5,957 триллиона рублей (14,8% общего объема расходов федерального бюджета). "В 2024 году мы столкнулись с непростыми вызовами, включая внешнее давление и необходимость финансирования ключевых социальных и оборонных программ. Однако бюджетная политика правительства позволила не только выполнить все обязательства, но и обеспечить рост доходов, превысив первоначальные прогнозы", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. При этом особенно важно, что, несмотря на увеличение расходов, удалось удержать дефицит на управляемом уровне, считает он.

https://1prime.ru/20250709/siluanov-859329059.html

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общество , антон силуанов, госдума, фнб