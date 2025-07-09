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Григоренко назвал главную цель законопроекта о платформенной экономике - 09.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Григоренко назвал главную цель законопроекта о платформенной экономике
Григоренко назвал главную цель законопроекта о платформенной экономике - 09.07.2025, ПРАЙМ
Григоренко назвал главную цель законопроекта о платформенной экономике
Главной целью законопроекта о платформенной экономике является защита россиян - покупателей, продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), рассказал... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T15:39+0300
2025-07-09T15:39+0300
экономика
общество
рф
дмитрий григоренко
вячеслав володин
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Главной целью законопроекта о платформенной экономике является защита россиян - покупателей, продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрия Григоренко. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о платформенной экономике, который регулирует деятельность посреднических цифровых платформ в РФ. На подачу поправок к нему отводится пять дней. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что правительству нужно продолжить диалог с Госдумой по законопроекту о платформенной экономике, чтобы до второго чтения обсудить вопросы и получить поддержку. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. "На прошлой неделе мы внесли инициативу в Государственную думу, а уже сегодня проект закона принят в первом чтении. Такая оперативность доказывает, что мы с депутатским корпусом видим цель регулирования одинаково. Это защита прав и интересов наших граждан: покупателей, продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов и в целом всех участников платформенной экономики", - прокомментировал Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении аппарата. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025 в июне, попросил Госдуму ускорить принятие данного законопроекта. Глава государства подчеркнул, что необходимо создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться и конкурировать с международными гигантами.
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общество , рф, дмитрий григоренко, вячеслав володин, владимир путин, госдума
Экономика, Общество , РФ, Дмитрий Григоренко, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума
15:39 09.07.2025
 
Григоренко назвал главную цель законопроекта о платформенной экономике

Григоренко: целью закона о платформенной экономике является защита россиян

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Главной целью законопроекта о платформенной экономике является защита россиян - покупателей, продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрия Григоренко.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о платформенной экономике, который регулирует деятельность посреднических цифровых платформ в РФ. На подачу поправок к нему отводится пять дней.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что правительству нужно продолжить диалог с Госдумой по законопроекту о платформенной экономике, чтобы до второго чтения обсудить вопросы и получить поддержку. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
"На прошлой неделе мы внесли инициативу в Государственную думу, а уже сегодня проект закона принят в первом чтении. Такая оперативность доказывает, что мы с депутатским корпусом видим цель регулирования одинаково. Это защита прав и интересов наших граждан: покупателей, продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов и в целом всех участников платформенной экономики", - прокомментировал Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении аппарата.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025 в июне, попросил Госдуму ускорить принятие данного законопроекта. Глава государства подчеркнул, что необходимо создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться и конкурировать с международными гигантами.
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Закон о платформенной экономике могут перенести на более ранний срок
15:06
 
ЭкономикаОбществоРФДмитрий ГригоренкоВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума
 
 
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