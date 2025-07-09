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Украины бы не было, если бы у нее осталось ядерное оружие, заявил Гросси - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Украины бы не было, если бы у нее осталось ядерное оружие, заявил Гросси
Украины бы не было, если бы у нее осталось ядерное оружие, заявил Гросси - 09.07.2025, ПРАЙМ
Украины бы не было, если бы у нее осталось ядерное оружие, заявил Гросси
Украины бы не существовало, если бы она не отказалась от ядерного оружия в 90-е годы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью изданию... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T11:11+0300
2025-07-09T11:23+0300
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ВАРШАВА, 9 июл - ПРАЙМ. Украины бы не существовало, если бы она не отказалась от ядерного оружия в 90-е годы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita. На момент обретения независимости в 1991 году Украина имела третий по величине ядерный арсенал в мире. Три года спустя украинское ядерное оружие было передано России. "В то время уже существовало соглашение между США, Европой и Россией, по которому советский ядерный арсенал должен был быть передан россиянам. Таким образом, Украина не могла бы существовать как независимое государство, если бы не признала этого. Международное сообщество этого не допустило бы", - сказал Гросси. Он также отметил, что Украина не имела возможности самостоятельно использовать находящееся на ее территории ядерное оружие. "Нельзя забывать, что Украина не имела оперативного контроля над этим оружием. Он находился в Москве. Украинцы, возможно, могли бы украсть с этих ракет ядерный материал, но не могли использовать это вооружение в боевых целях", - сказал глава МАГАТЭ.
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общество , мировая экономика, украина, сша, европа, рафаэль гросси, магатэ
Вооружения, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
11:11 09.07.2025 (обновлено: 11:23 09.07.2025)
 
Украины бы не было, если бы у нее осталось ядерное оружие, заявил Гросси

Гросси: Украина бы не существовала, если бы не отказалась от ядерного оружия

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
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ВАРШАВА, 9 июл - ПРАЙМ. Украины бы не существовало, если бы она не отказалась от ядерного оружия в 90-е годы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita.
На момент обретения независимости в 1991 году Украина имела третий по величине ядерный арсенал в мире. Три года спустя украинское ядерное оружие было передано России.
"В то время уже существовало соглашение между США, Европой и Россией, по которому советский ядерный арсенал должен был быть передан россиянам. Таким образом, Украина не могла бы существовать как независимое государство, если бы не признала этого. Международное сообщество этого не допустило бы", - сказал Гросси.
Он также отметил, что Украина не имела возможности самостоятельно использовать находящееся на ее территории ядерное оружие. "Нельзя забывать, что Украина не имела оперативного контроля над этим оружием. Он находился в Москве. Украинцы, возможно, могли бы украсть с этих ракет ядерный материал, но не могли использовать это вооружение в боевых целях", - сказал глава МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
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11:01
 
ВооруженияОбществоМировая экономикаУКРАИНАСШАЕВРОПАРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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