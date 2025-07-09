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МАГАТЭ проконтролирует польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия

МАГАТЭ проконтролирует польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия - 09.07.2025, ПРАЙМ

МАГАТЭ проконтролирует польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия

Международное агентство по атомной энергии будет контролировать будущую польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия, заявил генеральный директор МАГАТЭ | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T11:16+0300

2025-07-09T11:16+0300

2025-07-09T11:16+0300

энергетика

мировая экономика

польша

рафаэль гросси

магатэ

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ВАРШАВА, 9 июл - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии будет контролировать будущую польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita. "Как говорил Рональд Рейган, "мы доверяем всем и контролируем всех". Поэтому, когда Польша построит атомную электростанцию, наши инспекторы, конечно, появятся здесь и проверят, не используется ли ядерный материал для других целей, кроме гражданских", - сказал Гросси. Строительство первой польской АЭС планируется начать в 2028 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2036 год. На финансирование этих инвестиций правительство выделит из государственного бюджета 60,2 миллиарда злотых (около 15 миллиардов долларов).

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мировая экономика, польша, рафаэль гросси, магатэ