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МАГАТЭ проконтролирует польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия
МАГАТЭ проконтролирует польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия - 09.07.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ проконтролирует польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия
Международное агентство по атомной энергии будет контролировать будущую польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия, заявил генеральный директор МАГАТЭ | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T11:16+0300
2025-07-09T11:16+0300
2025-07-09T11:16+0300
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ВАРШАВА, 9 июл - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии будет контролировать будущую польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita. "Как говорил Рональд Рейган, "мы доверяем всем и контролируем всех". Поэтому, когда Польша построит атомную электростанцию, наши инспекторы, конечно, появятся здесь и проверят, не используется ли ядерный материал для других целей, кроме гражданских", - сказал Гросси. Строительство первой польской АЭС планируется начать в 2028 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2036 год. На финансирование этих инвестиций правительство выделит из государственного бюджета 60,2 миллиарда злотых (около 15 миллиардов долларов).
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мировая экономика, польша, рафаэль гросси, магатэ
Энергетика, Мировая экономика, ПОЛЬША, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
МАГАТЭ проконтролирует польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия
Гросси: МАГАТЭ проверит будущую польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия
ВАРШАВА, 9 июл - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии будет контролировать будущую польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita.
"Как говорил Рональд Рейган, "мы доверяем всем и контролируем всех". Поэтому, когда Польша построит атомную электростанцию, наши инспекторы, конечно, появятся здесь и проверят, не используется ли ядерный материал для других целей, кроме гражданских", - сказал Гросси.
Строительство первой польской АЭС планируется начать в 2028 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2036 год. На финансирование этих инвестиций правительство выделит из государственного бюджета 60,2 миллиарда злотых (около 15 миллиардов долларов).
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