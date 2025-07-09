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ИИ сканирует 2,5 тысячи разворотов паспорта за 20 секунд

ИИ сканирует 2,5 тысячи разворотов паспорта за 20 секунд - 09.07.2025, ПРАЙМ

ИИ сканирует 2,5 тысячи разворотов паспорта за 20 секунд

Российские ученые разработали искусственный интеллект, который сканирует 2,5 тысячи разворотов паспорта за 20 секунд - за это время квалифицированный оператор... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T05:35+0300

2025-07-09T05:35+0300

2025-07-09T05:35+0300

общество

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российские ученые разработали искусственный интеллект, который сканирует 2,5 тысячи разворотов паспорта за 20 секунд - за это время квалифицированный оператор сможет обработать только один разворот, рассказал РИА Новости генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. "Наша цель - повысить производительность труда и полностью исключить человека из процесса ввода данных. Сейчас мы преодолели новый и важный рубеж - за одну секунду наша система распознает 125 изображений паспорта без использования GPU (графического процессора - ред.), что эквивалентно 10 миллионам паспортов в сутки на одном сервере. Если у квалифицированного оператора на ввод данных из разворота паспорта уходит в среднем 20 секунд, то система Smart ID Engine 2.7 за это время способна ввести данные из 2,5 тысяч разворотов", – комментирует генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. Новая версия ИИ-модели стала точнее распознавать документы: число ошибок снизилось на 26% (в особенности это касается изображений низкого качества), а точность считывания рукописных полей и штампов о прописке выросла на 11%. Как отметили в Smart Engines, ИИ стал точнее распознавать текст на других документах. Так, например, в картах иностранного гражданина удалось сократить ошибки распознавания на 52%, в разрешении на временное проживание - на 22%, полисе обязательного медицинского страхования - на 15%, свидетельствах о рождении - на 11%, СНИЛС - на 10%. "Технология уже интегрирована в ключевые отрасли: ее применяют 10 из 13 системно значимых банков, "большая тройка" сотовых операторов, Федеральная налоговая служба (ФНС), РЖД в кассах для продажи билетов, "Шереметьево" – в автогейтах", - добавили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , фнс россии, ржд, аэропорт шереметьево