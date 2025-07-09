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Индекс потребительских цен Китая в июне вырос на 0,1%

Индекс потребительских цен Китая в июне вырос на 0,1% - 09.07.2025, ПРАЙМ

Индекс потребительских цен Китая в июне вырос на 0,1%

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в июне вырос на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T06:36+0300

2025-07-09T06:36+0300

2025-07-09T06:36+0300

общество

китай

кнр

cpi

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ПЕКИН, 9 июл – ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в июне вырос на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР. По итогам первого полугодия в стране зафиксирована дефляция на уровне 0,1%. CPI в городах в июне вырос на 0,1% по сравнению с июнем прошлого года, а в сельской местности упал на 0,2%. Цены на продовольственные товары по сравнению с июнем 2024 года упали на 0,3%, цены на непродовольственные выросли на 0,1%, цены на потребительские товары упали на 0,2%, услуги подорожали на 0,5%. Цены на свежие фрукты в июне в годовом выражении выросли на 6,1%, на овощи и зелень снизились на 0,4%, цены на мясо упали на 4,2%, в том числе свинина подешевела на 8,5%. Продукция водного промысла подорожала на 3,4%, яйца подешевели на 7,7%, молочная продукция подешевела на 1,1%, цены на алкоголь упали на 1,7%. Услуги здравоохранения в июне выросли в цене на 0,4% к году, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1%, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 3,7%. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в июне в годовом выражении снизился на 3,6%. В марте в опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) докладе о работе правительства говорилось, что инфляция в Китае в 2025 году составит примерно 2%. По итогам 2024 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре прошлого года, а дефляцию - в июле, октябре и ноябре. В статбюро заявляли, что замедление роста CPI в годовом исчислении объясняется высокой базой в соответствующем периоде 2022 года.

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общество , китай, кнр, cpi