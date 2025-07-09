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Фондовые индексы Европы растут в пределах 1,5%

Фондовые индексы Европы растут в пределах 1,5% - 09.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут в пределах 1,5%

Основные фондовые индексы Европы в среду растут в пределах 1,5% в ожидании рынками проведения торговых переговоров между Евросоюзом и США и на корпоративных... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T13:57+0300

2025-07-09T13:57+0300

2025-07-09T13:57+0300

экономика

сша

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ближний восток

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут в пределах 1,5% в ожидании рынками проведения торговых переговоров между Евросоюзом и США и на корпоративных новостях, в ходе торгов немецкий DAX поднимался до максимального значения за месяц, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13.45 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,35% - до 8 885,52 пункта, французский CAC 40 - на 1,21%, до 7 860,85 пункта. Немецкий DAX поднимался на 1,07%, до 24 452,85 пункта, ранее в ходе торгов показатель достигал отметки в 24 486,76 пункта - максимума с 5 июня. Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге, заявила, что Евросоюз настроен найти справедливое решение по торговым спорам с США и поэтому активно ведет переговоры, однако готов к любому развитию событий. "Несмотря на то что письмо (письма администрации США с уведомлением о новых импортных пошлинах странам-партнерам - ред.) может быть отправлено... рынок надеется, что в процессе переговоров будет достигнуто взаимопонимание. Все же нам не известно, какие условия будут согласованы. Поэтому нам нужно подождать проведения переговоров в ближайшие дни", - прокомментировал агентству Блумберг директор по инвестициям в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) HSBC Global Private Banking Георгиос Леонтарис (Georgios Leontaris). Инвесторы обращают внимание и на корпоративные новости. Так, бумаги автопроизводителя Volkswagen AG в Лондоне растут примерно на 2% после того, как компания объявила показатели по поставкам автомобилей за второй квартал. Так, объем мировых поставок в отчетном периоде вырос на 1,2% в годовом выражении, до 2,272 миллиона авто. При этом поставки в Южную Америку выросли на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Центральную и Восточную Европу - на 9,1%. Дорожают и акции энергетических компаний - стоимость бумаг французской энергетической компании TotalEnergies поднимается примерно на 1,5%, Shell - на 1,2%, Eni - на 1,05%.

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европа

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сша, европа, ближний восток, урсула фон дер ляйен, ес, dax, hsbc