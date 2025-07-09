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Фондовые индексы США растут на рекордах из технологического сектора
Фондовые индексы США растут на рекордах из технологического сектора - 09.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут на рекордах из технологического сектора
Фондовые индексы США растут в среду на рекордах из технологического сектора, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. | 09.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут в среду на рекордах из технологического сектора, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,45% - до 44 437,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,6%, до 6 262,85 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,95% - до 20 611,18 пункта, а также в ходе торгов достигал отметки в 20,645.41 пункта, что стало новым рекордным значением. По мнению аналитиков, катализатором индексов Уолл-стрит стал технологический сектор. Так, по данным LSEG, которые приводит агентство Рейтер, в этом году финансовая, телекоммуникационная и горнодобывающая отрасли возглавили глобальную динамику акций: ценные бумаги в этих секторах подорожали более чем на 10%, а доходность технологического сектора выросла на 8,6%. На открытии торгов в среду капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 4 триллиона долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью. Акции Nvidia растут выше 2%. Помимо этого, бумаги Microsoft дорожают почти на 2%. Ранее рейтинг компании повысили на конференции Oppenheimer, как сообщило агентство Блумберг. Кроме того, акции CoreWeave Inc растут более чем на 1% на фоне того, как поставщик облачных вычислений заявил, что будет предлагать графические процессоры Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell в крупных масштабах.
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сша, nvidia, dow jones, microsoft, nasdaq composite, рынок, торги, индексы
Экономика, США, Nvidia, Dow Jones, Microsoft, Nasdaq Composite, Рынок, Торги, Индексы
Фондовые индексы США растут на рекордах из технологического сектора
Фондовые индексы США растут на рекордных значениях из технологического сектора
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут в среду на рекордах из технологического сектора, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,45% - до 44 437,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,6%, до 6 262,85 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,95% - до 20 611,18 пункта, а также в ходе торгов достигал отметки в 20,645.41 пункта, что стало новым рекордным значением.
По мнению аналитиков, катализатором индексов Уолл-стрит стал технологический сектор. Так, по данным LSEG, которые приводит агентство Рейтер, в этом году финансовая, телекоммуникационная и горнодобывающая отрасли возглавили глобальную динамику акций: ценные бумаги в этих секторах подорожали более чем на 10%, а доходность технологического сектора выросла на 8,6%.
На открытии торгов в среду капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 4 триллиона долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью. Акции Nvidia растут выше 2%.
Помимо этого, бумаги Microsoft дорожают почти на 2%. Ранее рейтинг компании повысили на конференции Oppenheimer, как сообщило агентство Блумберг.
Кроме того, акции CoreWeave Inc растут более чем на 1% на фоне того, как поставщик облачных вычислений заявил, что будет предлагать графические процессоры Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell в крупных масштабах.
Фондовые индексы США открыли торги в основном снижением