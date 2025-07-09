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Фондовые индексы США растут на рекордах из технологического сектора

Фондовые индексы США растут на рекордах из технологического сектора - 09.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут на рекордах из технологического сектора

Фондовые индексы США растут в среду на рекордах из технологического сектора, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T17:30+0300

2025-07-09T17:30+0300

2025-07-09T17:30+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут в среду на рекордах из технологического сектора, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,45% - до 44 437,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,6%, до 6 262,85 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,95% - до 20 611,18 пункта, а также в ходе торгов достигал отметки в 20,645.41 пункта, что стало новым рекордным значением. По мнению аналитиков, катализатором индексов Уолл-стрит стал технологический сектор. Так, по данным LSEG, которые приводит агентство Рейтер, в этом году финансовая, телекоммуникационная и горнодобывающая отрасли возглавили глобальную динамику акций: ценные бумаги в этих секторах подорожали более чем на 10%, а доходность технологического сектора выросла на 8,6%. На открытии торгов в среду капитализация разработчика графических процессоров Nvidia превысила 4 триллиона долларов, компания стала первой в истории с такой рыночной стоимостью. Акции Nvidia растут выше 2%. Помимо этого, бумаги Microsoft дорожают почти на 2%. Ранее рейтинг компании повысили на конференции Oppenheimer, как сообщило агентство Блумберг. Кроме того, акции CoreWeave Inc растут более чем на 1% на фоне того, как поставщик облачных вычислений заявил, что будет предлагать графические процессоры Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell в крупных масштабах.

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сша, nvidia, dow jones, microsoft, nasdaq composite, рынок, торги, индексы