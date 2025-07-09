https://1prime.ru/20250709/iran-859333239.html

Аракчи обсудил в Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке

Аракчи обсудил в Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке - 09.07.2025, ПРАЙМ

Аракчи обсудил в Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил в Саудовской Аравии ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке после ирано-израильского конфликта и участия в нем... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T16:24+0300

2025-07-09T16:24+0300

2025-07-09T16:25+0300

политика

иран

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саудовская аравия

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ТЕГЕРАН, 9 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил в Саудовской Аравии ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке после ирано-израильского конфликта и участия в нем США, сообщило министерство иностранных дел ИРИ. По данным министерства, иранский министр провел ряд встреч в Джидде, в том числе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, саудовским министром обороны Халедом бен Сальманом, а также главой МИД королевства Фейсалом бен Фарханом. "В ходе встречи (с министром обороны - ред.) стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе после военной агрессии сионистского режима и США в отношении Ирана", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале МИД Ирана. Аракчи счел переговоры с главой министерства обороны королевства полезными для укрепления безопасности и стабильности в регионе. По информации МИД, на переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии иранский министр иностранных дел отметил усилия Ирана по укреплению двусторонних отношений с королевством и обозначил готовность ИРИ к расширению торгово-экономических отношений двух стран. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250709/mid-859315196.html

иран

сша

саудовская аравия

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иран, сша, саудовская аравия, мухаммед бен сальман, дональд трамп, мид, ири