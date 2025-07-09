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Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории - 09.07.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни пожаловался на обилие работы из-за множества международных событий, назвав себя самым невезучим министром в... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T13:51+0300
2025-07-09T13:51+0300
политика
общество
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мид
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РИМ, 9 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни пожаловался на обилие работы из-за множества международных событий, назвав себя самым невезучим министром в истории. Во вторник он опоздал на мероприятие в палате депутатов национального парламента и извинился перед его участниками. "Прошу прощения за задержку, но, к сожалению, день выдался тяжёлым... Я самый невезучий министр иностранных дел в истории. Постоянно что-то происходит, две войны, еще одна торговая… я извиняюсь", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте палаты. Нынешний Совет министров под руководством Джорджи Мелони вступил в должность в октябре 2022 года. Он уже занимает пятую строчку в рейтинге самых долго живущих правительств в истории итальянской республики. На первой строчке политических долгожителей находится второй состав правительства Сильвио Берлускони, находившийся у власти с 2001 по 2005 годы.
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общество , италия, мид
Политика, Общество , ИТАЛИЯ, МИД
13:51 09.07.2025
 
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Глава МИД Италии Таяни назвал себя самым невезучим министром в истории

© fotolia.com / Fred%Флаг Италии
%Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© fotolia.com / Fred
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РИМ, 9 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни пожаловался на обилие работы из-за множества международных событий, назвав себя самым невезучим министром в истории.
Во вторник он опоздал на мероприятие в палате депутатов национального парламента и извинился перед его участниками.
"Прошу прощения за задержку, но, к сожалению, день выдался тяжёлым... Я самый невезучий министр иностранных дел в истории. Постоянно что-то происходит, две войны, еще одна торговая… я извиняюсь", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте палаты.
Нынешний Совет министров под руководством Джорджи Мелони вступил в должность в октябре 2022 года. Он уже занимает пятую строчку в рейтинге самых долго живущих правительств в истории итальянской республики. На первой строчке политических долгожителей находится второй состав правительства Сильвио Берлускони, находившийся у власти с 2001 по 2005 годы.
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