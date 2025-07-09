https://1prime.ru/20250709/italiya-859326485.html

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории - 09.07.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни пожаловался на обилие работы из-за множества международных событий, назвав себя самым невезучим министром в... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T13:51+0300

2025-07-09T13:51+0300

2025-07-09T13:51+0300

политика

общество

италия

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/76349/72/763497232_0:184:3872:2362_1920x0_80_0_0_2a4bef24d80c6e5d67554d36c81bf343.jpg

РИМ, 9 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни пожаловался на обилие работы из-за множества международных событий, назвав себя самым невезучим министром в истории. Во вторник он опоздал на мероприятие в палате депутатов национального парламента и извинился перед его участниками. "Прошу прощения за задержку, но, к сожалению, день выдался тяжёлым... Я самый невезучий министр иностранных дел в истории. Постоянно что-то происходит, две войны, еще одна торговая… я извиняюсь", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте палаты. Нынешний Совет министров под руководством Джорджи Мелони вступил в должность в октябре 2022 года. Он уже занимает пятую строчку в рейтинге самых долго живущих правительств в истории итальянской республики. На первой строчке политических долгожителей находится второй состав правительства Сильвио Берлускони, находившийся у власти с 2001 по 2005 годы.

https://1prime.ru/20250624/tramp-858833218.html

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , италия, мид