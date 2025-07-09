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Движение ХАМАС согласилось освободить десять израильских заложников - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Движение ХАМАС согласилось освободить десять израильских заложников
Движение ХАМАС согласилось освободить десять израильских заложников - 09.07.2025, ПРАЙМ
Движение ХАМАС согласилось освободить десять израильских заложников
Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T22:06+0300
2025-07-09T22:06+0300
политика
газа
израиль
хамас
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КАИР, 9 июл - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников. "В рамках стремления к успеху нынешних усилий движение продемонстрировало необходимую гибкость и согласилось освободить десять пленных", - говорится в заявлении. Движение подчеркнуло, что основные пункты, по которым сейчас идут переговоры – поток гуманитарной помощи, вывод израильских войск с территории сектора и получение реальных гарантий постоянного прекращения огня.
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газа, израиль, хамас
Политика, Газа, ИЗРАИЛЬ, ХАМАС
22:06 09.07.2025
 
Движение ХАМАС согласилось освободить десять израильских заложников

ХАМАС заявило, что согласилось освободить десять заложников в секторе Газа

© РИА Новости . Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбстановка в городе Газа
Обстановка в городе Газа - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Тарек Алиян
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КАИР, 9 июл - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников.
"В рамках стремления к успеху нынешних усилий движение продемонстрировало необходимую гибкость и согласилось освободить десять пленных", - говорится в заявлении.
Движение подчеркнуло, что основные пункты, по которым сейчас идут переговоры – поток гуманитарной помощи, вывод израильских войск с территории сектора и получение реальных гарантий постоянного прекращения огня.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Нетаньяху заявил о хороших шансах договориться с ХАМАС о прекращении огня
18:13
 
ПолитикаГазаИЗРАИЛЬХАМАС
 
 
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