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Движение ХАМАС согласилось освободить десять израильских заложников

Движение ХАМАС согласилось освободить десять израильских заложников - 09.07.2025, ПРАЙМ

Движение ХАМАС согласилось освободить десять израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T22:06+0300

2025-07-09T22:06+0300

2025-07-09T22:06+0300

политика

газа

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хамас

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КАИР, 9 июл - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников. "В рамках стремления к успеху нынешних усилий движение продемонстрировало необходимую гибкость и согласилось освободить десять пленных", - говорится в заявлении. Движение подчеркнуло, что основные пункты, по которым сейчас идут переговоры – поток гуманитарной помощи, вывод израильских войск с территории сектора и получение реальных гарантий постоянного прекращения огня.

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газа

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газа, израиль, хамас