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Вот это поворот. В России скоро подешевеет кофе

Вот это поворот. В России скоро подешевеет кофе - 09.07.2025, ПРАЙМ

Вот это поворот. В России скоро подешевеет кофе

Хорошие новости для любителей кофе приносит нынешнее лето: в то время как совсем недавно эксперты всерьёз опасались возможного резкого подорожания, отныне рынок | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T05:05+0300

2025-07-09T05:05+0300

2025-07-09T05:05+0300

мнения аналитиков

россия

бразилия

вьетнам

минсельхоз

кофе

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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Хорошие новости для любителей кофе приносит нынешнее лето: в то время как совсем недавно эксперты всерьёз опасались возможного резкого подорожания, отныне рынок бодрящего ароматного напитка переживает значительное снижение цен. Так могут ли кофеманы вздохнуть с облегчением?"Гадание на кофейной гуще": что было?За последние два месяца стоимость кофе демонстрирует стойкий разворот к снижению. По данным сети бирж и клиринговых палат Intercontinental Exchange (ICE) 28 июня цена зёрен стала самой низкой. Фьючерсы на арабику на ICE упали ниже $3,10 за фунт (менее 6900 долларов за одну тонну отборных зёрен), зафиксировав наиболее резкое недельное падение почти за семь месяцев. Что же касается робусты, цена фьючерса на кофе этого сорта уменьшилась до 1,68 доллара за фунт, что стало самой низкой ценой с конца весны прошлого года.Кто "заказывает музыку"?Ключевую роль в формировании тенденции играют два гиганта кофейного производства – Бразилия и Вьетнам. Служба Минсельхоза США (FAS) в одном из последних отчётов обнародовала обнадёживающие прогнозы: Бразилия, мировой лидер по производству арабики, ожидает в сезоне 2025/26 увеличения урожая на 0,5% в годовом исчислении. В переводе на кофейные зёрна прирост составит до 65 миллионов мешков по 60 килограммов каждый.В свою очередь, готовится к рекорду и безоговорочный чемпион по выращиванию робусты Вьетнам. По ожиданиям экспертов, рост производства произойдёт на впечатляющие 6,9% – то есть, до 31 миллиона мешков. Это абсолютный максимум за последние четыре года.Картину глобального изобилия довершают прогнозы Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA). По расчётам экспертов организации, мировое производство кофе в 2025/26 году вырастет на 2,5%, достигнув рекордных 178,68 млн мешков. И хотя производство арабики в целом ожидает незначительное снижение (-1,7%), это с лихвой компенсирует робуста (+7,9%). В результате конечные мировые запасы кофе увеличатся почти на 5%."Три кита" развития трендаПогодные нюансы. Хотя бразильские фермеры слегка отстают от прошлогодних темпов сбора, общий объём урожая остаётся высоким. По данным консалтинговой компании Safras & Mercado на 11 июня в стране убрано в общей сложности 35% плантаций, в то время как аналогичные показатели за прошлый год составили 37%. Лёгкое замедление демонстрирует арабика (завершено 26% сбора), и виной этому стали сильные дожди в ключевых регионах произрастания кофейных культур. А вот показатели по робусте впечатляют: в стране собрано уже около половины планируемого объёма.Биржевые настроения. В конце мая на бирже ICE запасы арабики достигли почти пятимесячного максимума (около 90 тысяч мешков) и остаются на высоком уровне, что способствует устойчивому давлению на цены. В то же время робуста демонстрирует противоположную динамику: складские запасы этого сорта кофе сократились до 6-недельного минимума (5108 лотов), и этот факт также оказывает влияние на котировки.Осторожный оптимизм экспорта.В теории снижение экспорта из Бразилии в мае (-36% г/г, до 2,8 млн мешков, по данным Совета экспортёров кофе Cecafe) могло бы поддержать цены, если бы это не перекрывалось оптимизмом, связанным с прогнозами по поводу будущих урожаев. Напоминанием о хрупкости баланса служит, пожалуй, лишь Вьетнам: страна все еще оправляется от последствий засухи 2023/24 года, которая сократила производство на 20%. Экспорт в 2024 году упал на 17,1%, да и в начале 2025 года динамика всё ещё остаётся негативной (-1,8% за январь-май). Поэтому Ассоциация кофе и какао Вьетнама еще минувшей весной пересмотрела свой прогноз на урожай 2024/25 до 26,5 млн мешков.Вместе с тем, наряду с ожиданием скорого поступления крупных объёмов нового урожая арабики из Бразилии, рынок сфокусирован на поставках достаточного количества вьетнамской робусты. А благоприятная погода без угроз заморозков лишь добавляет экспертам оптимизма.Чем сердце успокоится?Согласно аналитике, за последние три месяца кофе подешевел примерно на 17%, и это, безусловно, приятная новость для конечного потребителя, поскольку снижение цен на сырьё со временем должно отразиться на стоимости кофе на полках магазинов и напитка в кофейнях. Однако, по оценкам экспертов, ощутимое смягчение розничных цен ждет наших соотечественников не ранее четвёртого квартала 2025 года: именно тогда на рынок начнут поступать значительные объёмы кофе нового урожая. А пока импортёры и обжарщики продолжают работать с запасами, закупленными ранее по более высоким ценам.Плюс ко всему, не стоит списывать со счетов ключевой фактор стоимости для российского покупателя – волатильность курса рубля. В полной мере ощутить эффект от снижения мировых котировок помогут стабильность или укрепление национальной валюты. Однако можно с уверенностью утверждать главное: мировой кофейный рынок вступил в твёрдую фазу коррекции после периода высоких цен, и обильные урожаи в главных странах-производителях перевешивают опасения по поводу возможного дефицита кофе в будущем. Так что, потребителям остаётся следить за погодой не только в доме, но и в кофейных регионах, – в предвкушении отражения мировых тенденций на стоимости их утреннего эспрессо.Автор - бренд-директор компании-производителя кофе LAST WISH Ирина Бабина

бразилия

вьетнам

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Ирина Бабина https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/07/855574054_0:0:640:640_100x100_80_0_0_3a98c6f841906a65f0ad3405a8d3c8e3.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ирина Бабина https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/07/855574054_0:0:640:640_100x100_80_0_0_3a98c6f841906a65f0ad3405a8d3c8e3.jpg

мнения аналитиков, россия, бразилия, вьетнам, минсельхоз, кофе