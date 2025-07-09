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"Чтобы помешать": успех российского бизнеса встревожил Запад
"Чтобы помешать": успех российского бизнеса встревожил Запад - 09.07.2025, ПРАЙМ
"Чтобы помешать": успех российского бизнеса встревожил Запад
Успех российских компаний, которые смогли заменить импортные товары, может затруднить возвращение западных брендов на российский рынок. Об этом пишет Bloomberg. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T17:19+0300
2025-07-09T17:19+0300
2025-07-09T17:19+0300
экономика
запад
bloomberg
"вкусно - и точка"
mcdonald's
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Успех российских компаний, которые смогли заменить импортные товары, может затруднить возвращение западных брендов на российский рынок. Об этом пишет Bloomberg."Стратегии (российских компаний. — Прим. ред.) направлены на то, чтобы помешать оригинальным брендам вернуть себе позиции среди 140 миллионов российских потребителей, которые остаются устойчивыми", — сказано в статье.Автор статьи указывает, что рост доходов российских компаний был рекордным. После начала специальной военной операции рост заработной платы опережал уровень инфляции, что способствовало повышению потребительских настроений. Несмотря на первоначальную неопределенность, повседневная жизнь в стране осталась стабильной, даже в условиях санкций.В материале уточняется, что компания "Вкусно и Точка" успешно развивается после ухода McDonald's, а сеть Stars Coffee, заменившая Starbucks, активно открывает новые кофейни в городах, где ранее не было западного аналога. Также сообщается о том, что российские компании смогли эффективно заменить ушедшие бренды в сфере одежды. Автор подчеркивает, что компания Lime, занимающаяся производством одежды, значительно увеличила свою выручку — с 2021 года она выросла более чем в пять раз, а численность сотрудников увеличилась в четыре раза. Кроме того, продажи у небольших независимых российских дизайнеров также показали рост.
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запад, bloomberg, "вкусно - и точка", mcdonald's
Экономика, ЗАПАД, Bloomberg, "Вкусно - и точка", McDonald's
"Чтобы помешать": успех российского бизнеса встревожил Запад
Bloomberg: успех российских компаний ставит помешает возвращению западных брендов
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ.
Успех российских компаний, которые смогли заменить импортные товары, может затруднить возвращение западных брендов на российский рынок. Об этом пишет Bloomberg
.
"Стратегии (российских компаний. — Прим. ред.) направлены на то, чтобы помешать оригинальным брендам вернуть себе позиции среди 140 миллионов российских потребителей, которые остаются устойчивыми", — сказано в статье.
Автор статьи указывает, что рост доходов российских компаний был рекордным. После начала специальной военной операции рост заработной платы опережал уровень инфляции, что способствовало повышению потребительских настроений. Несмотря на первоначальную неопределенность, повседневная жизнь в стране осталась стабильной, даже в условиях санкций.
В материале уточняется, что компания "Вкусно и Точка" успешно развивается после ухода McDonald's, а сеть Stars Coffee, заменившая Starbucks, активно открывает новые кофейни в городах, где ранее не было западного аналога. Также сообщается о том, что российские компании смогли эффективно заменить ушедшие бренды в сфере одежды. Автор подчеркивает, что компания Lime, занимающаяся производством одежды, значительно увеличила свою выручку — с 2021 года она выросла более чем в пять раз, а численность сотрудников увеличилась в четыре раза. Кроме того, продажи у небольших независимых российских дизайнеров также показали рост.
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