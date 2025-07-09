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В Крыму призвали ЕС прекратить демонизировать Россию
В Крыму призвали ЕС прекратить демонизировать Россию - 09.07.2025, ПРАЙМ
В Крыму призвали ЕС прекратить демонизировать Россию
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "клятвой ненависти" угрозы Евросоюза ввести новые жесткие санкции и призвал европейские страны... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T07:58+0300
2025-07-09T07:58+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "клятвой ненависти" угрозы Евросоюза ввести новые жесткие санкции и призвал европейские страны прекратить демонизировать Россию.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года. В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия накопила достаточный опыт противодействия санкциям ЕС.
"Странам ЕС пора прекратить демонизировать Россию и использовать ее как образ общего врага, чтобы запугивать население своих стран и держать их в ежовых рукавицах. Они монолитно утверждают санкции и угрожают новыми, которые являются жертвоприношением участников их клана, клятвой ненависти России", - сказал Константинов.
По его мнению, антироссийский курс Евросоюза - это путь в бездну.
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общество , франция, рф, жан-ноэль барро, александр грушко, ес, мид, мид рф
Общество , ФРАНЦИЯ, РФ, Жан-Ноэль Барро, Александр Грушко, ЕС, МИД, МИД РФ
В Крыму призвали ЕС прекратить демонизировать Россию
Глава парламента Крыма Константинов призвал ЕС прекратить демонизировать Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "клятвой ненависти" угрозы Евросоюза ввести новые жесткие санкции и призвал европейские страны прекратить демонизировать Россию.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года. В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия накопила достаточный опыт противодействия санкциям ЕС.
"Странам ЕС пора прекратить демонизировать Россию и использовать ее как образ общего врага, чтобы запугивать население своих стран и держать их в ежовых рукавицах. Они монолитно утверждают санкции и угрожают новыми, которые являются жертвоприношением участников их клана, клятвой ненависти России", - сказал Константинов.
По его мнению, антироссийский курс Евросоюза - это путь в бездну.