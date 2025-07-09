https://1prime.ru/20250709/kurs-859335307.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 10 июля

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 10 июля - 09.07.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 10 июля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,03 копейки - до 10,8494 рубля, курс доллара вырос на 0,45 копейки, до 78,1727... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T17:10+0300

2025-07-09T17:10+0300

2025-07-09T17:13+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,03 копейки - до 10,8494 рубля, курс доллара вырос на 0,45 копейки, до 78,1727 рубля, курс евро снизился на 54,92 копейки, до 91,4175 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20250709/yuan-859321025.html

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финансы, рынок, банки, банк россии