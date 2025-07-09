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ВСУ атаковали пляж в Курске, есть погибшие

ВСУ атаковали пляж в Курске, есть погибшие - 09.07.2025, ПРАЙМ

ВСУ атаковали пляж в Курске, есть погибшие

Три человека скончались в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска. Об этом врио губернатора Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T00:00+0300

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2025-07-09T00:00+0300

происшествия

александр хинштейн

всу

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Три человека скончались в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска. Об этом врио губернатора Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале. "В результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. <...> Количество раненых возросло до шести человек", — говорится в публикации.Семьям погибших окажут всю необходимую помощь, подчеркнул врио главы региона.На месте работают все оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

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александр хинштейн, всу