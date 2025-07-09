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Раненый на пляже в Курске при атаке БПЛА ВСУ ребенок скончался - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Раненый на пляже в Курске при атаке БПЛА ВСУ ребенок скончался
Раненый на пляже в Курске при атаке БПЛА ВСУ ребенок скончался - 09.07.2025, ПРАЙМ
Раненый на пляже в Курске при атаке БПЛА ВСУ ребенок скончался
Пятилетний мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке украинского БПЛА, скончался во время транспортировки в Москву, сообщил врио губернатора Курской области | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T17:22+0300
2025-07-09T17:22+0300
происшествия
москва
александр хинштейн
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КУРСК, 9 июл - ПРАЙМ. Пятилетний мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке украинского БПЛА, скончался во время транспортировки в Москву, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "К глубокой скорби, 5-летний мальчик, раненый накануне на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву. Врачи сделали всё, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжёлыми: у ребенка было более 30% ожогов тела — это крайне и крайне много для маленького человека!" - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он выразил слова соболезнования родным и близким погибшего. "Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным!" - отметил врио губернатора. ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Александр Хинштейн ранее заявил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек. В свою очередь в экстренных службах в среду сообщили РИА Новости, что число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек.
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москва, александр хинштейн, всу
Происшествия, МОСКВА, Александр Хинштейн, ВСУ
17:22 09.07.2025
 
Раненый на пляже в Курске при атаке БПЛА ВСУ ребенок скончался

Хинштейн сообщил о смерти пятилетнего мальчика, раненного при атаке ВСУ в Курске

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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КУРСК, 9 июл - ПРАЙМ. Пятилетний мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке украинского БПЛА, скончался во время транспортировки в Москву, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"К глубокой скорби, 5-летний мальчик, раненый накануне на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву. Врачи сделали всё, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжёлыми: у ребенка было более 30% ожогов тела — это крайне и крайне много для маленького человека!" - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Он выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
"Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным!" - отметил врио губернатора.
ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Александр Хинштейн ранее заявил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек. В свою очередь в экстренных службах в среду сообщили РИА Новости, что число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Захарова назвала удары ВСУ по пляжу в Курске терактом
11:30
 
ПроисшествияМОСКВААлександр ХинштейнВСУ
 
 
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