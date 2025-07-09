https://1prime.ru/20250709/makron-859332278.html

"Они расстались". Отношения Макрона и Брижит вызвали удивление в Британии

"Они расстались". Отношения Макрона и Брижит вызвали удивление в Британии - 09.07.2025, ПРАЙМ

"Они расстались". Отношения Макрона и Брижит вызвали удивление в Британии

Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают новый инцидент с женой президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, которая не захотела взять его за... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T15:50+0300

2025-07-09T15:50+0300

2025-07-09T15:50+0300

политика

франция

великобритания

эммануэль макрон

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают новый инцидент с женой президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, которая не захотела взять его за руку, когда они спускались с трапа самолета в Великобритании."Я почти уверен, что они расстались и просто дожидаются окончания его срока полномочий. Она ведет себя как его мать", — выразил мнение один из пользователей."У нее определенно начинается деменция. В общественном месте так не ведут себя даже с теми, кого ненавидишь", — высказался другой.Третий комментатор пошутил, что она, очевидно, злится на мужа, поскольку тот ее не слушается.Вчера Брижит Макрон снова публично унизила своего супруга, не приняв его протянутую руку при спуске с трапа самолета по прибытии в Великобританию. Телеканал France 24 показал кадры прибытия президентского самолета на военную базу Нортхолт. На видео видно, как президент Франции вышел из самолета первым и спустился по узкому трапу. За ним появилась Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Когда Макрон протянул ей руку, первая леди ее не приняла и начала спускаться, опираясь на поручень. Президент опустил руку и повернулся к встречавшим его принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.Отношения французской президентской четы уже привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимая выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Брижит ударила его по лицу. На кадрах не видно самой первой леди, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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франция, великобритания, эммануэль макрон