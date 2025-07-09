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Медь дорожает на ожидании введения пошлин на импорт из США
Медь дорожает на ожидании введения пошлин на импорт из США - 09.07.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает на ожидании введения пошлин на импорт из США
Стоимость меди поднимается в среду утром на ожидании введения пошлин на импорт этого металла со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 09.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в среду утром на ожидании введения пошлин на импорт этого металла со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.21 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,48%, до 5,713 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,4%, до 9 790,5 доллара, алюминия - выросла на 0,49%, до 2 586 долларов, стоимость цинка - на 1,34%, до 2 720,5 доллара. Как отмечает агентство Блумберг, рынки металлов погрузились в хаос после заявлений президента США Дональда Трампа о планах по введению более высоких, чем ожидалось, 50%-ных пошлин на импорт меди в США. "Степень воздействия будет в большей степени зависеть от дальнейших деталей: не только размер пошлин, но и то, к каким видам меди они будут относиться, и предусмотрен ли льготный период перед их введением", - цитирует Блумберг главу отдела по сырьевым стратегиям Macquarie Group Маркуса Гарви (Marcus Garvey).
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общество , сша, дональд трамп, comex
Экономика, Общество , США, Дональд Трамп, Comex
Медь дорожает на ожидании введения пошлин на импорт из США
Стоимость меди поднимается на ожиданиях введения пошлин на импорт из США
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в среду утром на ожидании введения пошлин на импорт этого металла со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.21 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,48%, до 5,713 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,4%, до 9 790,5 доллара, алюминия - выросла на 0,49%, до 2 586 долларов, стоимость цинка - на 1,34%, до 2 720,5 доллара.
Как отмечает агентство Блумберг, рынки металлов погрузились в хаос после заявлений президента США Дональда Трампа о планах по введению более высоких, чем ожидалось, 50%-ных пошлин на импорт меди в США.
"Степень воздействия будет в большей степени зависеть от дальнейших деталей: не только размер пошлин, но и то, к каким видам меди они будут относиться, и предусмотрен ли льготный период перед их введением", - цитирует Блумберг главу отдела по сырьевым стратегиям Macquarie Group Маркуса Гарви (Marcus Garvey).
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