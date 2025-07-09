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Инфляция в России на 7 июля составила 9,45% в годовом выражении - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Инфляция в России на 7 июля составила 9,45% в годовом выражении
Инфляция в России на 7 июля составила 9,45% в годовом выражении - 09.07.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на 7 июля составила 9,45% в годовом выражении
Инфляция в России на 7 июля составила 9,45% в годовом выражении после 9,39% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T19:03+0300
2025-07-09T19:04+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России на 7 июля составила 9,45% в годовом выражении после 9,39% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, на продовольственные товары на неделе с 1 по 7 июля была зафиксирована дефляция на уровне 0,05%. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,7%, на продукты без плодов и овощей - не изменились. В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 1 по 7 июля цены практически не изменились. "В секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) темпы роста цен составили 6,11% н/н, в основном, за счет индексации услуг ЖКХ (с 1 июля 2025 года). За исключением услуг ЖКХ цены на потребительском рынке на отчетной неделе не изменились", - указали в министерстве.
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россия
Экономика, РОССИЯ
19:03 09.07.2025 (обновлено: 19:04 09.07.2025)
 
Инфляция в России на 7 июля составила 9,45% в годовом выражении

МЭР: инфляция в России с 1 по 7 июля составила 9,45% в годовом выражении

© Фото : X5 Retail GroupТорговый зал супермаркета
Торговый зал супермаркета - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© Фото : X5 Retail Group
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России на 7 июля составила 9,45% в годовом выражении после 9,39% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, на продовольственные товары на неделе с 1 по 7 июля была зафиксирована дефляция на уровне 0,05%. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,7%, на продукты без плодов и овощей - не изменились.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 1 по 7 июля цены практически не изменились.
"В секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) темпы роста цен составили 6,11% н/н, в основном, за счет индексации услуг ЖКХ (с 1 июля 2025 года). За исключением услуг ЖКХ цены на потребительском рынке на отчетной неделе не изменились", - указали в министерстве.
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