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Мерц заявил об исчерпании дипломатических средств на Украине

Мерц заявил об исчерпании дипломатических средств на Украине - 09.07.2025, ПРАЙМ

Мерц заявил об исчерпании дипломатических средств на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, выразил мнение, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта "исчерпаны". | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T12:21+0300

2025-07-09T12:21+0300

2025-07-09T12:21+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, выразил мнение, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта "исчерпаны". "Мы продолжим помогать Украине, несмотря на сопротивление левых политических сил и дружественных к России правых здесь в парламенте. Мы продолжим эту поддержку. Я хочу сказать вам еще кое-что более ясное: средства дипломатии исчерпаны", - заявил Мерц во время своей речи. Трансляция заседания ведётся на сайте бундестага. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявлял, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. В июне Мерц, несмотря на начавшийся переговорный процесс между Россией и Украиной, снова заявил о завершении конфликта с помощью "демонстрации силы", о чем он сказал в ходе закрытой части переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля заявил, что Россия ждет предложений украинской стороны по возможным датам встречи по мирному урегулированию. Песков также сообщал, что президент России Владимир Путин напомнил президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора двух лидеров 3 июля, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, рф, германия, фридрих мерц, дональд трамп, дмитрий песков, нато