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Мерц высказался по поводу возможного торгового соглашения ЕС и США

Мерц высказался по поводу возможного торгового соглашения ЕС и США - 09.07.2025, ПРАЙМ

Мерц высказался по поводу возможного торгового соглашения ЕС и США

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц "со сдержанным оптимизмом" ожидает, что ЕС и США смогут достичь торгового соглашения. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T12:33+0300

2025-07-09T12:33+0300

2025-07-09T12:33+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц "со сдержанным оптимизмом" ожидает, что ЕС и США смогут достичь торгового соглашения. "В любом случае я настроен сдержанно оптимистично в отношении того, что в ближайшие дни, самое позднее к концу месяца, нам, возможно, удастся достичь соглашения с США. Это в первую очередь отвечает интересам нашей экспортно-ориентированной экономики", - заявил Мерц, выступая в бундестаге. Трансляция заседания ведётся на сайте бундестага. Канцлер заявил, что между Еврокомиссией и американским правительством ведутся интенсивные переговоры, и он сам находится в тесном контакте с правительством США и ЕК. "Наша цель - как можно скорее достичь торгового соглашения с США, которое обеспечит взаимную торговлю между Америкой и Европейским союзом с как можно более низкими ставками таможенных пошлин. Достичь этой цели непросто, учитывая нынешние требования американского правительства. Но этой цели мы достигнем только в том случае, если мы, как ФРГ, будем подходить к этой задаче в тесном контакте с нашими европейскими партнерами и соседями", - отметил Мерц. Между Европейским союзом и США идут интенсивные переговоры по преодолению разногласий и достижению сделки, которая позволит Евросоюзу избежать повышения пошлин на европейский импорт в Соединенные Штаты на 50%. В понедельник представитель Еврокомиссии Олоф Жилл сообщил, что ЕС продолжает вести переговоры со Штатами для заключения торгового соглашения до 9 июля. Впоследствии американский президент Дональд Трамп объявил, что продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа.

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общество , сша, фридрих мерц, дональд трамп, ес, ек