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Московский метрополитен подал 16 исков к заводу "Метровагонмаш"
Московский метрополитен подал 16 исков к заводу "Метровагонмаш" - 09.07.2025, ПРАЙМ
Московский метрополитен подал 16 исков к заводу "Метровагонмаш"
Московский метрополитен с мая этого года направил в арбитражный суд Москвы 16 исков на общую сумму около 3,9 миллиарда рублей к своему поставщику поездов –... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T13:04+0300
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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Московский метрополитен с мая этого года направил в арбитражный суд Москвы 16 исков на общую сумму около 3,9 миллиарда рублей к своему поставщику поездов – мытищинскому заводу "Метровагонмаш"; до этого стороны последний раз судились в 2021 году, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Первый из этой серии исков был подан 22 мая, он же самый крупный – на сумму более 1,1 миллиарда рублей. Истец просит взыскать с ответчика неустойку. Последний на данный момент иск поступил в суд 4 июля. Истцом заявлены требования о взыскании либо неустойки, либо убытков. Более подробно основания исковых требований не сообщаются. Почти все исковые заявления пока оставлены без движения из-за процессуальных нарушений – в частности, из-за неуплаты госпошлины или отсутствия доказательств направления копий исков ответчику. Завод "Метровагонмаш" (МВМ) – крупнейший производитель вагонов метро в России и на пространстве СНГ. Он основан в 1897 году. Разработкой и производством вагонов метро занимается с 1934 года. В метрополитенах 19 городов 11 стран мира эксплуатируется более 9 тысяч вагонов метро МВМ. Вагоны метро, выпущенные на "Метровагонмаше", перевозят более 16 миллионов пассажиров ежедневно. Сейчас "Метровагонмаш" входит в состав "Трансмашхолдинга" (ТМХ) – крупнейшего в России разработчика и производителя подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Минпромторг РФ в декабре 2024 года сообщил, что МВМ планирует производить до 800 вагонов в год к 2026 году.
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общество , рф, снг, трансмашхолдинг, минпромторг
Общество , РФ, СНГ, Трансмашхолдинг, Минпромторг
Московский метрополитен подал 16 исков к заводу "Метровагонмаш"
Московское метро засыпало исками своего поставщика вагонов АО "Метровагонмаш"
МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Московский метрополитен с мая этого года направил в арбитражный суд Москвы 16 исков на общую сумму около 3,9 миллиарда рублей к своему поставщику поездов – мытищинскому заводу "Метровагонмаш"; до этого стороны последний раз судились в 2021 году, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Первый из этой серии исков был подан 22 мая, он же самый крупный – на сумму более 1,1 миллиарда рублей. Истец просит взыскать с ответчика неустойку. Последний на данный момент иск поступил в суд 4 июля. Истцом заявлены требования о взыскании либо неустойки, либо убытков. Более подробно основания исковых требований не сообщаются.
Почти все исковые заявления пока оставлены без движения из-за процессуальных нарушений – в частности, из-за неуплаты госпошлины или отсутствия доказательств направления копий исков ответчику.
Завод "Метровагонмаш" (МВМ) – крупнейший производитель вагонов метро в России и на пространстве СНГ. Он основан в 1897 году. Разработкой и производством вагонов метро занимается с 1934 года. В метрополитенах 19 городов 11 стран мира эксплуатируется более 9 тысяч вагонов метро МВМ. Вагоны метро, выпущенные на "Метровагонмаше", перевозят более 16 миллионов пассажиров ежедневно.
Сейчас "Метровагонмаш" входит в состав "Трансмашхолдинга" (ТМХ) – крупнейшего в России разработчика и производителя подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Минпромторг РФ в декабре 2024 года сообщил, что МВМ планирует производить до 800 вагонов в год к 2026 году.
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