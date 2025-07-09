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МИД рекомендовал россиянам взвешивать целесообразность поездок в Иран - 09.07.2025, ПРАЙМ
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МИД рекомендовал россиянам взвешивать целесообразность поездок в Иран
МИД рекомендовал россиянам взвешивать целесообразность поездок в Иран - 09.07.2025, ПРАЙМ
МИД рекомендовал россиянам взвешивать целесообразность поездок в Иран
Российская сторона указывает на определенную стабилизацию обстановки в Иране, но с учетом сохраняющейся напряженности в регионе рекомендует россиянам взвешивать | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T09:47+0300
2025-07-09T09:47+0300
общество
иран
тегеран
мария захарова
мид рф
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российская сторона указывает на определенную стабилизацию обстановки в Иране, но с учетом сохраняющейся напряженности в регионе рекомендует россиянам взвешивать целесообразность поездок в Иран, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В настоящее время отмечаем открытие воздушного пространства Исламской Республики Иран, восстановление международного авиасообщения, в том числе через Тегеран, на фоне определенной стабилизации обстановки. Консульский отдел посольства России в Тегеране уже работает в штатном режиме", - указала она. "Вместе с тем, с учетом сохраняющейся напряженности в регионе рекомендуем россиянам взвешивать целесообразность поездок в Иран, проявлять осмотрительность и осторожность, следить за сообщениями-предупреждениями местных властей, а также российских загранучреждений", - заключила Захарова.
https://1prime.ru/20250707/iran-859252009.html
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общество , иран, тегеран, мария захарова, мид рф
Общество , ИРАН, Тегеран, Мария Захарова, МИД РФ
09:47 09.07.2025
 
МИД рекомендовал россиянам взвешивать целесообразность поездок в Иран

Захарова призвала россиян взвешивать целесообразность поездок в Иран

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российская сторона указывает на определенную стабилизацию обстановки в Иране, но с учетом сохраняющейся напряженности в регионе рекомендует россиянам взвешивать целесообразность поездок в Иран, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В настоящее время отмечаем открытие воздушного пространства Исламской Республики Иран, восстановление международного авиасообщения, в том числе через Тегеран, на фоне определенной стабилизации обстановки. Консульский отдел посольства России в Тегеране уже работает в штатном режиме", - указала она.
"Вместе с тем, с учетом сохраняющейся напряженности в регионе рекомендуем россиянам взвешивать целесообразность поездок в Иран, проявлять осмотрительность и осторожность, следить за сообщениями-предупреждениями местных властей, а также российских загранучреждений", - заключила Захарова.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Иран готов провести переговоры о верификации своей ядерной программы
7 июля, 15:23
 
ОбществоИРАНТегеранМария ЗахароваМИД РФ
 
 
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