https://1prime.ru/20250709/mid-859321708.html

В МИД прокомментировали обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая

В МИД прокомментировали обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая - 09.07.2025, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая

Сотрудничество России и Китая в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву, заявила официальный представитель МИД... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T12:01+0300

2025-07-09T12:01+0300

2025-07-09T12:01+0300

политика

общество

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тайвань

мария захарова

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мид рф

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наше сотрудничество с Китаем осуществляется в строгом соответствии с международным правом, абсолютно прозрачно и не имеет скрытой повестки, не носит блокового или конфронтационного характера, не направлено против третьих стран", - сказала Захарова на брифинге, комментируя обеспокоенность генсека НАТО Марка Рютте отношениями России и Китая. Также она прокомментировала недавние заявления Рютте о том, что если китайский лидер Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит президенту России. "(Заявления - ред.) вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованное возмущение и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально? Появляется озабоченность ментальным состояние генсекретаря НАТО. О каком таком нападении может идти речь, если Тайвань является неотъемлемой частью Китая?" - добавила Захарова.

https://1prime.ru/20250708/sotrudnichestvo-859283218.html

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общество , китай, тайвань, мария захарова, марк рютте, си цзиньпин, нато, мид рф