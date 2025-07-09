https://1prime.ru/20250709/mid-859321708.html
В МИД прокомментировали обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая
В МИД прокомментировали обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая - 09.07.2025, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая
Сотрудничество России и Китая в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву, заявила официальный представитель МИД... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T12:01+0300
2025-07-09T12:01+0300
2025-07-09T12:01+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наше сотрудничество с Китаем осуществляется в строгом соответствии с международным правом, абсолютно прозрачно и не имеет скрытой повестки, не носит блокового или конфронтационного характера, не направлено против третьих стран", - сказала Захарова на брифинге, комментируя обеспокоенность генсека НАТО Марка Рютте отношениями России и Китая. Также она прокомментировала недавние заявления Рютте о том, что если китайский лидер Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит президенту России. "(Заявления - ред.) вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованное возмущение и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально? Появляется озабоченность ментальным состояние генсекретаря НАТО. О каком таком нападении может идти речь, если Тайвань является неотъемлемой частью Китая?" - добавила Захарова.
https://1prime.ru/20250708/sotrudnichestvo-859283218.html
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общество , китай, тайвань, мария захарова, марк рютте, си цзиньпин, нато, мид рф
Политика, Общество , КИТАЙ, Тайвань, Мария Захарова, Марк Рютте, Си Цзиньпин, НАТО, МИД РФ
В МИД прокомментировали обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая
Захарова: сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наше сотрудничество с Китаем осуществляется в строгом соответствии с международным правом, абсолютно прозрачно и не имеет скрытой повестки, не носит блокового или конфронтационного характера, не направлено против третьих стран", - сказала Захарова на брифинге, комментируя обеспокоенность генсека НАТО Марка Рютте отношениями России и Китая.
Также она прокомментировала недавние заявления Рютте о том, что если китайский лидер Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит президенту России.
"(Заявления - ред.) вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованное возмущение и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально? Появляется озабоченность ментальным состояние генсекретаря НАТО. О каком таком нападении может идти речь, если Тайвань является неотъемлемой частью Китая?" - добавила Захарова.
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