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В МИД прокомментировали обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая - 09.07.2025, ПРАЙМ
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В МИД прокомментировали обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая
В МИД прокомментировали обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая - 09.07.2025, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая
Сотрудничество России и Китая в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву, заявила официальный представитель МИД... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T12:01+0300
2025-07-09T12:01+0300
политика
общество
китай
тайвань
мария захарова
марк рютте
си цзиньпин
нато
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наше сотрудничество с Китаем осуществляется в строгом соответствии с международным правом, абсолютно прозрачно и не имеет скрытой повестки, не носит блокового или конфронтационного характера, не направлено против третьих стран", - сказала Захарова на брифинге, комментируя обеспокоенность генсека НАТО Марка Рютте отношениями России и Китая. Также она прокомментировала недавние заявления Рютте о том, что если китайский лидер Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит президенту России. "(Заявления - ред.) вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованное возмущение и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально? Появляется озабоченность ментальным состояние генсекретаря НАТО. О каком таком нападении может идти речь, если Тайвань является неотъемлемой частью Китая?" - добавила Захарова.
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общество , китай, тайвань, мария захарова, марк рютте, си цзиньпин, нато, мид рф
Политика, Общество , КИТАЙ, Тайвань, Мария Захарова, Марк Рютте, Си Цзиньпин, НАТО, МИД РФ
12:01 09.07.2025
 
В МИД прокомментировали обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая

Захарова: сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран

© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наше сотрудничество с Китаем осуществляется в строгом соответствии с международным правом, абсолютно прозрачно и не имеет скрытой повестки, не носит блокового или конфронтационного характера, не направлено против третьих стран", - сказала Захарова на брифинге, комментируя обеспокоенность генсека НАТО Марка Рютте отношениями России и Китая.
Также она прокомментировала недавние заявления Рютте о том, что если китайский лидер Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит президенту России.
"(Заявления - ред.) вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованное возмущение и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально? Появляется озабоченность ментальным состояние генсекретаря НАТО. О каком таком нападении может идти речь, если Тайвань является неотъемлемой частью Китая?" - добавила Захарова.
Россия - Китай - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
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Вчера, 12:30
 
ПолитикаОбществоКИТАЙТайваньМария ЗахароваМарк РюттеСи ЦзиньпинНАТОМИД РФ
 
 
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