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Минфин просит приостановить права иностранного владельца "Альфа инвестиций"

Минфин просит приостановить права иностранного владельца "Альфа инвестиций" - 09.07.2025, ПРАЙМ

Минфин просит приостановить права иностранного владельца "Альфа инвестиций"

Министерство финансов России направило в арбитражный суд Московской области заявление, в котором просит приостановить корпоративные права люксембургской Alfa... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T11:24+0300

2025-07-09T11:24+0300

2025-07-09T11:24+0300

экономика

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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Министерство финансов России направило в арбитражный суд Московской области заявление, в котором просит приостановить корпоративные права люксембургской Alfa Capital Investments Holdings в ее дочерней компании "Альфа инвестиции", входящей в перечень российских экономически значимых организаций (ЭЗО). Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 8 июля, его рассмотрение назначено на 30 июля. Правительство России в мае внесло московское ООО "Альфа инвестиции" в перечень ЭЗО. Согласно распоряжению кабмина, федеральным органом исполнительной власти, который вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении ООО "Альфа инвестиции", указан Минфин РФ. Статус ЭЗО призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в юрисдикцию РФ и получать от них дивиденды. Перечень ЭЗО составляет правительство, включая в него хозяйственные общества, которые должны соответствовать установленным критериям. В "БИР-Аналитик" единственным собственником компании значится публичная компания с ограниченной ответственностью Alfa Capital Investments Holdings S.A. (Люксембург).

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общество , люксембург, минфин рф