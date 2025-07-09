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Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу
Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу - 09.07.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу
В ближайшее время планируется открытие аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, билеты появятся в продаже после выпуска извещения, сообщил Минтранс РФ. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T17:00+0300
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геленджик
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В ближайшее время планируется открытие аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, билеты появятся в продаже после выпуска извещения, сообщил Минтранс РФ. "Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения", - отметили в министерстве. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса. "Безопасность полетов и комфорт пассажиров остаются нашими главными приоритетами", - подчеркнули в Минтрансе.В ведомстве также сообщили, что возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и "Госкорпорации по организации воздушного движения."Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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геленджик, рф, элиста
Геленджик, РФ, Элиста
17:00 09.07.2025 (обновлено: 17:02 09.07.2025)
 
Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу

Минтранс: аэропорт Геленджика в ближайшее время откроют для внутренних рейсов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк% Кабина пилота Boeing
% Кабина пилота Boeing - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В ближайшее время планируется открытие аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, билеты появятся в продаже после выпуска извещения, сообщил Минтранс РФ.
"Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения", - отметили в министерстве.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
"Безопасность полетов и комфорт пассажиров остаются нашими главными приоритетами", - подчеркнули в Минтрансе.
В ведомстве также сообщили, что возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и "Госкорпорации по организации воздушного движения.
"Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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