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Мишустин поручил повысить эффективность предприятий космической отрасли
Мишустин поручил повысить эффективность предприятий космической отрасли - 09.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил повысить эффективность предприятий космической отрасли
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил увеличить экономическую эффективность предприятий космической отрасли. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T10:35+0300
2025-07-09T10:35+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил увеличить экономическую эффективность предприятий космической отрасли. В среду глава кабмина РФ принял главу Роскосмоса Дмитрия Баканова. "Необходимо повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий и отрасли, предусмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса. Это очень важно", - сказал Мишустин на встрече. По словам главы правительства, это поручение нужно выполнить вместе с министерством финансов, что позволит укрепить конкурентноспособный потенциал в целом и привлечь внебюджетное финансирование.
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общество , рф, михаил мишустин, роскосмос
Экономика, Общество , РФ, Михаил Мишустин, Роскосмос
Мишустин поручил повысить эффективность предприятий космической отрасли
Мишустин поручил повысить экономическую эффективность предприятий космической отрасли
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил увеличить экономическую эффективность предприятий космической отрасли.
В среду глава кабмина РФ принял главу Роскосмоса Дмитрия Баканова.
"Необходимо повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий и отрасли, предусмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса. Это очень важно", - сказал Мишустин на встрече.
По словам главы правительства, это поручение нужно выполнить вместе с министерством финансов, что позволит укрепить конкурентноспособный потенциал в целом и привлечь внебюджетное финансирование.
Мишустин рассказал о сроках сертификации поезда для ВСМ Москва – Петербург