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Мишустин поручил повысить эффективность предприятий космической отрасли

Мишустин поручил повысить эффективность предприятий космической отрасли - 09.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин поручил повысить эффективность предприятий космической отрасли

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил увеличить экономическую эффективность предприятий космической отрасли. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T10:35+0300

2025-07-09T10:35+0300

2025-07-09T10:35+0300

экономика

общество

рф

михаил мишустин

роскосмос

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил увеличить экономическую эффективность предприятий космической отрасли. В среду глава кабмина РФ принял главу Роскосмоса Дмитрия Баканова. "Необходимо повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий и отрасли, предусмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса. Это очень важно", - сказал Мишустин на встрече. По словам главы правительства, это поручение нужно выполнить вместе с министерством финансов, что позволит укрепить конкурентноспособный потенциал в целом и привлечь внебюджетное финансирование.

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общество , рф, михаил мишустин, роскосмос