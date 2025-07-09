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Мишустин отметил огромный интерес бизнеса к космическим технологиям - 09.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин отметил огромный интерес бизнеса к космическим технологиям
Мишустин отметил огромный интерес бизнеса к космическим технологиям - 09.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил огромный интерес бизнеса к космическим технологиям
Частный бизнес проявляет огромный интерес к космическим технологиям, важно капитализировать его, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T10:46+0300
2025-07-09T10:46+0300
экономика
общество
рф
михаил мишустин
роскосмос
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Частный бизнес проявляет огромный интерес к космическим технологиям, важно капитализировать его, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым. Премьер в ходе встречи поставил задачу повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий космической отрасли, предусмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса. "Делать это, конечно, надо совместно с министерством финансов, что позволит укрепить конкурентоспособный потенциал в целом, привлечь внебюджетное финансирование - а это вторая задача. Поскольку интерес к космическим технологиям у частного бизнеса огромный. И здесь капитализация этого интереса тоже должна быть как целеполагательная задача у Роскосмоса", - обратился Мишустин к главе госкорпорации.
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общество , рф, михаил мишустин, роскосмос
Экономика, Общество , РФ, Михаил Мишустин, Роскосмос
10:46 09.07.2025
 
Мишустин отметил огромный интерес бизнеса к космическим технологиям

Мишустин: бизнес проявляет огромный интерес к космическим технологиям

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Частный бизнес проявляет огромный интерес к космическим технологиям, важно капитализировать его, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым.
Премьер в ходе встречи поставил задачу повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий космической отрасли, предусмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса.
"Делать это, конечно, надо совместно с министерством финансов, что позволит укрепить конкурентоспособный потенциал в целом, привлечь внебюджетное финансирование - а это вторая задача. Поскольку интерес к космическим технологиям у частного бизнеса огромный. И здесь капитализация этого интереса тоже должна быть как целеполагательная задача у Роскосмоса", - обратился Мишустин к главе госкорпорации.
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ЭкономикаОбществоРФМихаил МишустинРоскосмос
 
 
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