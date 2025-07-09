https://1prime.ru/20250709/mishustin-859317639.html

Мишустин отметил огромный интерес бизнеса к космическим технологиям

Мишустин отметил огромный интерес бизнеса к космическим технологиям - 09.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин отметил огромный интерес бизнеса к космическим технологиям

Частный бизнес проявляет огромный интерес к космическим технологиям, важно капитализировать его, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T10:46+0300

2025-07-09T10:46+0300

2025-07-09T10:46+0300

экономика

общество

рф

михаил мишустин

роскосмос

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Частный бизнес проявляет огромный интерес к космическим технологиям, важно капитализировать его, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым. Премьер в ходе встречи поставил задачу повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий космической отрасли, предусмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса. "Делать это, конечно, надо совместно с министерством финансов, что позволит укрепить конкурентоспособный потенциал в целом, привлечь внебюджетное финансирование - а это вторая задача. Поскольку интерес к космическим технологиям у частного бизнеса огромный. И здесь капитализация этого интереса тоже должна быть как целеполагательная задача у Роскосмоса", - обратился Мишустин к главе госкорпорации.

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общество , рф, михаил мишустин, роскосмос