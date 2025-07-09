https://1prime.ru/20250709/mishustin-859317639.html
Мишустин отметил огромный интерес бизнеса к космическим технологиям
Мишустин отметил огромный интерес бизнеса к космическим технологиям - 09.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил огромный интерес бизнеса к космическим технологиям
Частный бизнес проявляет огромный интерес к космическим технологиям, важно капитализировать его, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T10:46+0300
2025-07-09T10:46+0300
2025-07-09T10:46+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Частный бизнес проявляет огромный интерес к космическим технологиям, важно капитализировать его, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым. Премьер в ходе встречи поставил задачу повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий космической отрасли, предусмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса. "Делать это, конечно, надо совместно с министерством финансов, что позволит укрепить конкурентоспособный потенциал в целом, привлечь внебюджетное финансирование - а это вторая задача. Поскольку интерес к космическим технологиям у частного бизнеса огромный. И здесь капитализация этого интереса тоже должна быть как целеполагательная задача у Роскосмоса", - обратился Мишустин к главе госкорпорации.
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общество , рф, михаил мишустин, роскосмос
Экономика, Общество , РФ, Михаил Мишустин, Роскосмос
Мишустин отметил огромный интерес бизнеса к космическим технологиям
Мишустин: бизнес проявляет огромный интерес к космическим технологиям
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Частный бизнес проявляет огромный интерес к космическим технологиям, важно капитализировать его, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым.
Премьер в ходе встречи поставил задачу повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий космической отрасли, предусмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса.
"Делать это, конечно, надо совместно с министерством финансов, что позволит укрепить конкурентоспособный потенциал в целом, привлечь внебюджетное финансирование - а это вторая задача. Поскольку интерес к космическим технологиям у частного бизнеса огромный. И здесь капитализация этого интереса тоже должна быть как целеполагательная задача у Роскосмоса", - обратился Мишустин к главе госкорпорации.
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