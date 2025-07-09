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Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в уничтожении экономики - 09.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в уничтожении экономики
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в уничтожении экономики - 09.07.2025, ПРАЙМ
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в уничтожении экономики
Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) своими некомпетентными и абсурдными решениями уничтожает экономику Молдавии, считает экс-премьер, лидер... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T09:29+0300
2025-07-09T09:29+0300
экономика
общество
молдавия
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КИШИНЕВ, 9 июл - ПРАЙМ. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) своими некомпетентными и абсурдными решениями уничтожает экономику Молдавии, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Эта власть сумела за рекордно короткое время сделать то, что казалось невозможным: подорвать экономику изнутри, результат токсичной смеси некомпетентности, абсурдных регулирований и самоубийственных налоговых решений", - написал Филат в своем Telegram-канале. В качестве примера он указал на решение властей ограничить наличные расчеты, эта мера напрямую бьет по молдавской диаспоре, по рынку недвижимости и по отраслям, которые еще держат Молдавию на плаву. С 2000 года в Молдавию поступило 17,2 миллиарда долларов по небанковским каналам в пользу физических лиц. Реальные оценки превышают 20 миллиардов долларов, каждый год более 1,3 миллиарда долларов поступают в Молдавию неофициально. Филат отмечает, что последствия не заставили себя ждать: рынок недвижимости впал в глубокую турбулентность, цены выросли более чем на 20% за один квартал. Экс-премьер считает, что объяснить подобные действия властей можно только некомпетентностью, саботажем или лоббированием интересов банков. "ПДС уничтожает единственный оставшийся источник выживания Республики Молдова — заработанные за рубежом деньги наших граждан. Эта политика отпугивает инвесторов, блокирует доступ к жилью и убивает внутреннее потребление. Власть издевается над людьми, над экономикой и над страной. Потому что они некомпетентны. Потому что служат чужим интересам. И потому что им просто всё равно", - подчеркивает Филат. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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общество , молдавия
Экономика, Общество , МОЛДАВИЯ
09:29 09.07.2025
 
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в уничтожении экономики

Филат: власти Молдавии своими некомпетентными решениями уничтожают экономику

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 9 июл - ПРАЙМ. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) своими некомпетентными и абсурдными решениями уничтожает экономику Молдавии, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
"Эта власть сумела за рекордно короткое время сделать то, что казалось невозможным: подорвать экономику изнутри, результат токсичной смеси некомпетентности, абсурдных регулирований и самоубийственных налоговых решений", - написал Филат в своем Telegram-канале.
В качестве примера он указал на решение властей ограничить наличные расчеты, эта мера напрямую бьет по молдавской диаспоре, по рынку недвижимости и по отраслям, которые еще держат Молдавию на плаву. С 2000 года в Молдавию поступило 17,2 миллиарда долларов по небанковским каналам в пользу физических лиц. Реальные оценки превышают 20 миллиардов долларов, каждый год более 1,3 миллиарда долларов поступают в Молдавию неофициально. Филат отмечает, что последствия не заставили себя ждать: рынок недвижимости впал в глубокую турбулентность, цены выросли более чем на 20% за один квартал. Экс-премьер считает, что объяснить подобные действия властей можно только некомпетентностью, саботажем или лоббированием интересов банков.
"ПДС уничтожает единственный оставшийся источник выживания Республики Молдова — заработанные за рубежом деньги наших граждан. Эта политика отпугивает инвесторов, блокирует доступ к жилью и убивает внутреннее потребление. Власть издевается над людьми, над экономикой и над страной. Потому что они некомпетентны. Потому что служат чужим интересам. И потому что им просто всё равно", - подчеркивает Филат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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