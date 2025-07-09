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Трамп объявил о пошлинах на товары из Молдавии - 09.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250709/moldaviya-859342301.html
Трамп объявил о пошлинах на товары из Молдавии
Трамп объявил о пошлинах на товары из Молдавии - 09.07.2025, ПРАЙМ
Трамп объявил о пошлинах на товары из Молдавии
Соединенные Штаты с 1 августа введут пошлину в размере 25% на товары из Молдавии, заявил президент Дональд Трамп. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T21:11+0300
2025-07-09T21:11+0300
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ВАШИНГТОН, 9 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты с 1 августа введут пошлину в размере 25% на товары из Молдавии, заявил президент Дональд Трамп. В понедельник Трамп объявил о введении пошлины в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. Позднее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сказала, что еще 12 стран получат аналогичные письма. "Начиная с 1 августа 2025 года мы введем пошлину для Молдавии в размере всего 25% на все молдавские товары, поступающие в Соединенные Штаты, независимо от секторальных пошлин", - говорится в письме Трампа президенту Молдавии Майе Санду. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США 28 мая постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин. Инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий, при этом уже на следующий день апелляционный суд восстановил действие указов.
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мировая экономика, молдавия, сша, китай, дональд трамп, майя санду, cnn
Экономика, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Майя Санду, CNN
21:11 09.07.2025
 
Трамп объявил о пошлинах на товары из Молдавии

Трамп: США с 1 августа введут пошлину в размере 25% на товары из Молдавии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 9 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты с 1 августа введут пошлину в размере 25% на товары из Молдавии, заявил президент Дональд Трамп.
В понедельник Трамп объявил о введении пошлины в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. Позднее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сказала, что еще 12 стран получат аналогичные письма.
"Начиная с 1 августа 2025 года мы введем пошлину для Молдавии в размере всего 25% на все молдавские товары, поступающие в Соединенные Штаты, независимо от секторальных пошлин", - говорится в письме Трампа президенту Молдавии Майе Санду.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Внешнеторговый суд США 28 мая постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин. Инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий, при этом уже на следующий день апелляционный суд восстановил действие указов.
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ЭкономикаМировая экономикаМОЛДАВИЯСШАКИТАЙДональд ТрампМайя СандуCNN
 
 
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