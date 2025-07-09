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Нефть дешевеет на данных по запасам в США

Нефть дешевеет на данных по запасам в США - 09.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на данных по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду утром умеренно опускаются после публикации статистики от Американского института нефти (API) по объему ее запасов в США,... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T08:41+0300

2025-07-09T08:41+0300

2025-07-09T08:41+0300

экономика

общество

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром умеренно опускаются после публикации статистики от Американского института нефти (API) по объему ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.32 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,27%, до 69,96 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,29%, до 68,13 доллара. В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 4 июля выросли на 7,1 миллиона баррелей. Инвесторы ожидают позднее в среду выхода официальных еженедельных данных по объему запасов нефти от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Прогнозируется, что за указанную неделю их объем снизился на 1,7 миллиона баррелей - до 417,3 миллиона баррелей.

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