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Нефть дорожает на фоне ситуации в Красном море

Нефть дорожает на фоне ситуации в Красном море - 09.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает на фоне ситуации в Красном море

Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются на фоне атак на суда в Красном море, рынки ждут статистику по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T14:46+0300

2025-07-09T14:46+0300

2025-07-09T14:46+0300

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йемен

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются на фоне атак на суда в Красном море, рынки ждут статистику по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.35 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,16%, до 70,26 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,18%, до 68,45 доллара. В воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на судно Magic Seas у порта Ходейда. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы). Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля. Позже было атакован греческий сухогруз Eternity у берегов Йемена. Агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что торговое судно затонуло. "Учитывая атаки в Красном море и рост потребления топлива в США в летний период, идея о достаточном предложении в будущем должна уступить место краткосрочным соображениям", - пишет агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков PVM. Позднее в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 4 июля снизились на 2 миллиона баррелей после роста на 3,8 миллиона неделей ранее. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли сразу на 7,1 миллиона баррелей.

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сша

красное море

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общество , сша, красное море, йемен