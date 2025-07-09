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Нефть умеренно дорожает на новостях от ОПЕК
Нефть умеренно дорожает на новостях от ОПЕК - 09.07.2025, ПРАЙМ
Нефть умеренно дорожает на новостях от ОПЕК
Мировые цены на нефть в среду вечером умеренно растут на фоне заявлений на полях семинара ОПЕК об устойчивом спросе на сырье и после публикации данных по... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T19:56+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером умеренно растут на фоне заявлений на полях семинара ОПЕК об устойчивом спросе на сырье и после публикации данных по запасам нефти в США, следует из данных торгов. По состоянию на 18.58 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,41%, до 70,44 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 68,67 доллара. Трейдеры обращают внимание на новости с проходящего в Вене семинара ОПЕК. Представители энергетических компаний и регуляторов заявили, что ожидают роста мирового спроса на рынке "черного золота". В субботу альянс принял решение увеличить добычу нефти в августе на 548 тысяч баррелей в сутки против 411 тысяч в мае, июне и июле. Наращивание объемов нефтедобычи может влиять на предложение и спрос на рынке, а это, в свою очередь, - определять траекторию цен на сырье. Так, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что нефтяные рынки потребляют рост добычи этого сырья без увеличения запасов, это указывает на то, что рынку был нужен этот дополнительный объем. По словам министра, страны с большими запасами нефти все еще не инвестируют достаточно средств в отрасль. Помимо этого, министр нефти Кувейта Тарек ар-Руми заявил, что ожидается повышенный спрос на сырье в будущем, особенно на рынках Азии. Рост спроса ожидает и глава крупнейшей мировой нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер. По его прогнозам, мировой спрос на нефть в 2025 году увеличится на 1,2-1,3 миллиона баррелей в сутки. На котировки при этом также могут влиять данные минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране, которые за неделю, завершившуюся 4 июля, неожиданно увеличились на 7,1 миллиона баррелей, или на 1,7% - до 426 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 миллиона баррелей.
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сша, вена, оаэ, опек, saudi aramco
Энергетика, США, Вена, ОАЭ, ОПЕК, Saudi Aramco
Нефть умеренно дорожает на новостях от ОПЕК
Нефть дешевеет на заявлениях ОПЕК и данных по запасам в США
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером умеренно растут на фоне заявлений на полях семинара ОПЕК об устойчивом спросе на сырье и после публикации данных по запасам нефти в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.58 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,41%, до 70,44 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 68,67 доллара.
Трейдеры обращают внимание на новости с проходящего в Вене семинара ОПЕК. Представители энергетических компаний и регуляторов заявили, что ожидают роста мирового спроса на рынке "черного золота". В субботу альянс принял решение увеличить добычу нефти в августе на 548 тысяч баррелей в сутки против 411 тысяч в мае, июне и июле. Наращивание объемов нефтедобычи может влиять на предложение и спрос на рынке, а это, в свою очередь, - определять траекторию цен на сырье.
Так, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что нефтяные рынки потребляют рост добычи этого сырья без увеличения запасов, это указывает на то, что рынку был нужен этот дополнительный объем. По словам министра, страны с большими запасами нефти все еще не инвестируют достаточно средств в отрасль. Помимо этого, министр нефти Кувейта Тарек ар-Руми заявил, что ожидается повышенный спрос на сырье в будущем, особенно на рынках Азии.
Рост спроса ожидает и глава крупнейшей мировой нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер. По его прогнозам, мировой спрос на нефть в 2025 году увеличится на 1,2-1,3 миллиона баррелей в сутки.
На котировки при этом также могут влиять данные минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране, которые за неделю, завершившуюся 4 июля, неожиданно увеличились на 7,1 миллиона баррелей, или на 1,7% - до 426 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 миллиона баррелей.
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