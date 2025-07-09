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В Конго рассказали, когда начнется строительство нефтепровода с Россией - 09.07.2025, ПРАЙМ
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В Конго рассказали, когда начнется строительство нефтепровода с Россией
В Конго рассказали, когда начнется строительство нефтепровода с Россией - 09.07.2025, ПРАЙМ
В Конго рассказали, когда начнется строительство нефтепровода с Россией
Конго рассчитывает, что строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо", проект которого реализует с Россией, начнется в 2026 году, об... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T17:11+0300
2025-07-09T17:11+0300
общество
мировая экономика
конго
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ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Конго рассчитывает, что строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо", проект которого реализует с Россией, начнется в 2026 году, об этом сообщил министр углеводородов республики Бруно Жан-Ришар Итуа в кулуарах Семинара ОПЕК в Вене. Комментируя вопрос РИА Новости о ходе проекта, он напомнил, что все соглашения с российским партнером подписаны и теперь стороны работают над финансированием. Министр Конго добавил, что по этому вопросу планируется "большая встреча". "В следующем году", - ответил он на вопрос журналистов, когда, по его мнению, начнется строительство. Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории республики. Соглашение между сторонами о строительстве нефтепродуктопровода в Конго было подписано в Москве 28 сентября 2024 года. Уполномоченными организациями для реализации проекта являются: с российской стороны - ООО "Закнефтегазстрой-Прометей", с конголезской стороны – Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC, выступающая заказчиком по проекту.) Они создают совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%.
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общество , мировая экономика, конго, вена, москва, владимир путин, опек
Общество , Мировая экономика, Конго, Вена, МОСКВА, Владимир Путин, ОПЕК
17:11 09.07.2025
 
В Конго рассказали, когда начнется строительство нефтепровода с Россией

Итуа: строительство нефтепровода между Конго и Россией начнется в 2026 году

© Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИнтервью президента Конго Дени Сассу-Нгессо РИА Новости
Интервью президента Конго Дени Сассу-Нгессо РИА Новости
© Кирилл Зыков
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ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Конго рассчитывает, что строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо", проект которого реализует с Россией, начнется в 2026 году, об этом сообщил министр углеводородов республики Бруно Жан-Ришар Итуа в кулуарах Семинара ОПЕК в Вене.
Комментируя вопрос РИА Новости о ходе проекта, он напомнил, что все соглашения с российским партнером подписаны и теперь стороны работают над финансированием. Министр Конго добавил, что по этому вопросу планируется "большая встреча".
"В следующем году", - ответил он на вопрос журналистов, когда, по его мнению, начнется строительство.
Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории республики.
Соглашение между сторонами о строительстве нефтепродуктопровода в Конго было подписано в Москве 28 сентября 2024 года. Уполномоченными организациями для реализации проекта являются: с российской стороны - ООО "Закнефтегазстрой-Прометей", с конголезской стороны – Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC, выступающая заказчиком по проекту.) Они создают совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Госдума ратифицировала соглашение о строительстве трубопровода в Конго
21 мая, 15:39
 
ОбществоМировая экономикаКонгоВенаМОСКВАВладимир ПутинОПЕК
 
 
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