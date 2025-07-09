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В Конго рассказали, когда начнется строительство нефтепровода с Россией

В Конго рассказали, когда начнется строительство нефтепровода с Россией - 09.07.2025, ПРАЙМ

В Конго рассказали, когда начнется строительство нефтепровода с Россией

Конго рассчитывает, что строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо", проект которого реализует с Россией, начнется в 2026 году, об... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T17:11+0300

2025-07-09T17:11+0300

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ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Конго рассчитывает, что строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо", проект которого реализует с Россией, начнется в 2026 году, об этом сообщил министр углеводородов республики Бруно Жан-Ришар Итуа в кулуарах Семинара ОПЕК в Вене. Комментируя вопрос РИА Новости о ходе проекта, он напомнил, что все соглашения с российским партнером подписаны и теперь стороны работают над финансированием. Министр Конго добавил, что по этому вопросу планируется "большая встреча". "В следующем году", - ответил он на вопрос журналистов, когда, по его мнению, начнется строительство. Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории республики. Соглашение между сторонами о строительстве нефтепродуктопровода в Конго было подписано в Москве 28 сентября 2024 года. Уполномоченными организациями для реализации проекта являются: с российской стороны - ООО "Закнефтегазстрой-Прометей", с конголезской стороны – Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC, выступающая заказчиком по проекту.) Они создают совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%.

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общество , мировая экономика, конго, вена, москва, владимир путин, опек