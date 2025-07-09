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Нетаньяху заявил о хороших шансах договориться с ХАМАС о прекращении огня - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Нетаньяху заявил о хороших шансах договориться с ХАМАС о прекращении огня
Нетаньяху заявил о хороших шансах договориться с ХАМАС о прекращении огня - 09.07.2025, ПРАЙМ
Нетаньяху заявил о хороших шансах договориться с ХАМАС о прекращении огня
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон заявил о том, что есть хорошие шансы договориться с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T18:13+0300
2025-07-09T18:13+0300
политика
газа
израиль
вашингтон
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июл - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон заявил о том, что есть хорошие шансы договориться с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и вернуть из плена всех израильских заложников. "Я думаю, что есть хорошие шансы договориться о прекращении огня, и мы находимся все ближе к достижению цели, о которой я говорил с самого начала - возвращению всех (заложников - ред.) без капитуляции", - заявил израильский премьер в интервью телеканалу Fox Business. В воскресенье в катарской столице Дохе возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе. По информации СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, Каир вместе с другими посредниками – Катаром и США – работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, который прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка полутора тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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газа, израиль, вашингтон, биньямин нетаньяху
Политика, Газа, ИЗРАИЛЬ, ВАШИНГТОН, Биньямин Нетаньяху
18:13 09.07.2025
 
Нетаньяху заявил о хороших шансах договориться с ХАМАС о прекращении огня

Нетаньяху: есть хорошие шансы договориться с ХАМАС о прекращении огня в Газе

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июл - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон заявил о том, что есть хорошие шансы договориться с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и вернуть из плена всех израильских заложников.
"Я думаю, что есть хорошие шансы договориться о прекращении огня, и мы находимся все ближе к достижению цели, о которой я говорил с самого начала - возвращению всех (заложников - ред.) без капитуляции", - заявил израильский премьер в интервью телеканалу Fox Business.
В воскресенье в катарской столице Дохе возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе. По информации СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, Каир вместе с другими посредниками – Катаром и США – работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия между сторонами, который прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка полутора тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
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ПолитикаГазаИЗРАИЛЬВАШИНГТОНБиньямин Нетаньяху
 
 
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