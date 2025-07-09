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Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты в КНДР

Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты в КНДР - 09.07.2025, ПРАЙМ

Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты в КНДР

Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР, компания сможет выполнять рейсы из Москвы в Пхеньян два раза в неделю,... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T16:46+0300

2025-07-09T16:46+0300

2025-07-09T16:46+0300

кндр

пхеньян

москва

мария захарова

росавиация

nordwind

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР, компания сможет выполнять рейсы из Москвы в Пхеньян два раза в неделю, следует из материалов на сайте ведомства. "Москва - Пхеньян - "Северный ветер" - 2 р/н... выдать допуск", - следует из данных на сайте. Из данных на сайте аэропорта "Шереметьево" следует, что первый рейс по этому направлению компания должна выполнить 27 июля. В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения. Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно невозможно, они продаются для туристов только в рамках экскурсионного тура. Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда №645/646 сообщением Туманган (КНДР) - Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР. Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновились 17 июня 2025 года.

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кндр, пхеньян, москва, мария захарова, росавиация, nordwind, аэропорт шереметьево