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Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить маржинальность АЗС - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить маржинальность АЗС
Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить маржинальность АЗС - 09.07.2025, ПРАЙМ
Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить маржинальность АЗС
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценить маржинальность АЗС, а РЖД – решить проблему простоя... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T14:58+0300
2025-07-09T14:58+0300
энергетика
общество
рф
александр новак
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценить маржинальность АЗС, а РЖД – решить проблему простоя порожних вагонов, сообщил кабмин. Новак, как отмечается, провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. На заседании была обсуждена текущая ситуация на рынке нефтепродуктов в период повышенного летнего спроса, условия их продаж на Петербургской бирже, а также поставки топлива сельхозпроизводителям. "Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе оценить маржинальность АЗС с учетом обязательных расходов заправок, а РЖД – решить проблему простоя порожних вагонов после разгрузки товара", – говорится в сообщении кабмина.
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общество , рф, александр новак, ржд
Энергетика, Общество , РФ, Александр Новак, РЖД
14:58 09.07.2025
 
Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить маржинальность АЗС

Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить маржинальность АЗС

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценить маржинальность АЗС, а РЖД – решить проблему простоя порожних вагонов, сообщил кабмин.
Новак, как отмечается, провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. На заседании была обсуждена текущая ситуация на рынке нефтепродуктов в период повышенного летнего спроса, условия их продаж на Петербургской бирже, а также поставки топлива сельхозпроизводителям.
"Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе оценить маржинальность АЗС с учетом обязательных расходов заправок, а РЖД – решить проблему простоя порожних вагонов после разгрузки товара", – говорится в сообщении кабмина.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Новак поручил нефтяникам своевременно выводить НПЗ из ремонтов
14:57
 
ЭнергетикаОбществоРФАлександр НовакРЖД
 
 
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