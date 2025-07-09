https://1prime.ru/20250709/novak--859329363.html

Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить маржинальность АЗС

Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить маржинальность АЗС - 09.07.2025, ПРАЙМ

Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить маржинальность АЗС

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценить маржинальность АЗС, а РЖД – решить проблему простоя... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T14:58+0300

2025-07-09T14:58+0300

2025-07-09T14:58+0300

энергетика

общество

рф

александр новак

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценить маржинальность АЗС, а РЖД – решить проблему простоя порожних вагонов, сообщил кабмин. Новак, как отмечается, провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. На заседании была обсуждена текущая ситуация на рынке нефтепродуктов в период повышенного летнего спроса, условия их продаж на Петербургской бирже, а также поставки топлива сельхозпроизводителям. "Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе оценить маржинальность АЗС с учетом обязательных расходов заправок, а РЖД – решить проблему простоя порожних вагонов после разгрузки товара", – говорится в сообщении кабмина.

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общество , рф, александр новак, ржд