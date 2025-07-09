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Новак поручил нефтяникам своевременно выводить НПЗ из ремонтов - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Новак поручил нефтяникам своевременно выводить НПЗ из ремонтов
Новак поручил нефтяникам своевременно выводить НПЗ из ремонтов - 09.07.2025, ПРАЙМ
Новак поручил нефтяникам своевременно выводить НПЗ из ремонтов
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям своевременно выводить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) из ремонтов и соблюдать плановые показатели... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T14:57+0300
2025-07-09T14:57+0300
энергетика
общество
рф
александр новак
нпз
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям своевременно выводить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) из ремонтов и соблюдать плановые показатели производства топлива, сообщила пресс-служба кабмина. Ранее в среду Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. "Нефтяным компаниям поручено своевременно выводить НПЗ из ремонтов и соблюдать плановые показатели производства топлива", - говорится в сообщении.
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общество , рф, александр новак, нпз
Энергетика, Общество , РФ, Александр Новак, НПЗ
14:57 09.07.2025
 
Новак поручил нефтяникам своевременно выводить НПЗ из ремонтов

Новак поручил нефтяным компаниям своевременно выводить НПЗ из ремонтов

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям своевременно выводить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) из ремонтов и соблюдать плановые показатели производства топлива, сообщила пресс-служба кабмина.
Ранее в среду Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива.
"Нефтяным компаниям поручено своевременно выводить НПЗ из ремонтов и соблюдать плановые показатели производства топлива", - говорится в сообщении.
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ЭнергетикаОбществоРФАлександр НовакНПЗ
 
 
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