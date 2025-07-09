https://1prime.ru/20250709/novak-859329215.html

Новак поручил нефтяникам своевременно выводить НПЗ из ремонтов

Новак поручил нефтяникам своевременно выводить НПЗ из ремонтов - 09.07.2025, ПРАЙМ

Новак поручил нефтяникам своевременно выводить НПЗ из ремонтов

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям своевременно выводить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) из ремонтов и соблюдать плановые показатели... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T14:57+0300

2025-07-09T14:57+0300

2025-07-09T14:57+0300

энергетика

общество

рф

александр новак

нпз

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям своевременно выводить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) из ремонтов и соблюдать плановые показатели производства топлива, сообщила пресс-служба кабмина. Ранее в среду Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. "Нефтяным компаниям поручено своевременно выводить НПЗ из ремонтов и соблюдать плановые показатели производства топлива", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250703/novak-859136356.html

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общество , рф, александр новак, нпз